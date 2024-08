Haftaya Bomba Gibi Başlamanı Sağlayacak Terapi Alışverişine Var mısın?

Yapışkanlı bu not defteri çok tatlı duruyor. Farklı şekliyle gününüzü aydınlatacak not kağıtlarına unutmak istemediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. İşte ya da evde siz her şeyi hatırlatacak not kağıtlarının birkaç farklı modeli var.

Bu ürün için tıklayın.