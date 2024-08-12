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Haftaya Bomba Gibi Başlamanı Sağlayacak Terapi Alışverişine Var mısın?

etiket Haftaya Bomba Gibi Başlamanı Sağlayacak Terapi Alışverişine Var mısın?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 10:20

Hafta başlangıçlarını hiçbirimiz sevmiyoruz. Ama kendimize sürprizler yaparak başladığımız bir haftadan daha güzel bir şey olabilir mi? Böyle bir haftaya başlarken yardımcı olabilecek ürünleri sizin için derledik. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Grundig HS 7031 İyonik Saç Düzleştirici

Grundig HS 7031 İyonik Saç Düzleştirici

Grundig'in biberiye kaplı plakaları sayesinde zarar görmeden saçınızı düzleştirebileceksiniz. 220 derecede kullanılabilen düzleştirici ile haftaya güzel bir başlangıç yapacaksınız. 60 dakika kullanılmadığı takdirde kapanan düzleştiricinin LED ekranı var.

Kesinlikle mükemmel bir ürün.  Acaba diyerek almıştım ama aynı ürün açıklamasındaki gibi. Çok teşekkürler.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Apeirona Planlama Seti

Apeirona Planlama Seti

Güzel bir haftaya başlamanın yolu bir planlayıcının olması. Bu setin içinde 3 ayrı ürün var. Günlük planlayıcı, haftalık planlayıcı ve To-Do List olan planlayıcı ile hayatınız çok daha düzenli olacak.

Bu ürünler için tıklayın.

HEPSİBURADA

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak

1.18 litrelik Stanley termos bardağın kendi pipeti var. Paslanmaz çelik termos bardak BPA içermiyor. Rahat tutmak için kulpu olan termos 7 saat sıcak, 11 saat soğuk ve 48 saat buzlu tutabiliyor.

2.315 TL olan termos sepette 2.240 TL'ye düşüyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Avon Nourishing Dudak Yağı

Avon Nourishing Dudak Yağı

İki tane gelen dudak yağı 7 ml. İçinde Blossom ve Shimmering Petal yer alan dudak yağları ile Pazartesi sendromu artık son buluyor. Uygulaması kolay dudak yağlarını çantanızdan eksik etmeyin deriz!

Hiç yapış yapış değil. Tatlı bir tadı ve kokusu var. İkili aldığım için çok uyguna geldi.

Bu yağ paketini almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Flormar Green Up Yoğun Renk Veren Parlak Oje

Flormar Green Up Yoğun Renk Veren Parlak Oje

Yeşilin en güzel tonlarından biri olan oje vegan içeriğe sahip. Yoğun rengiyle modunuzu yükseltecek oje size çok yakışacak. Nefes alabilen formülü ve parlak bitişiyle bu oje bir başka!

Rengi mükemmel çok beğendim , teşekkürler hızlı ve sağlam kargo için :)

Temiz içerikli bir oje arıyorsanız tıklayın.

HEPSİBURADA
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Chakra Vücut Spreyi

Chakra Vücut Spreyi

Mis gibi kokmak istiyorsanız bu vücut spreyini deneyebilirsiniz. Sıktığınızda tüm gün ferahlık hissi yaşayacağınız vücut spreyini hem vücudunuza hem saçlarınıza sıkabilirsiniz. Haftanın başına ferah bir kokuyla başlamak için mutlaka deneyin deriz!

Normalde 529 TL olan vücut spreyi sepette 264 TL'ye düşüyor.

Günlük olarak kullanabileceğiniz spreye ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Lumindra Çift Camlı Çift Cidarlı Cam Kupa

Lumindra Çift Camlı Çift Cidarlı Cam Kupa

Haftanın başına bomba gibi başlamanın yolu güzel bir kahve içmek. Eğer kahve tercihiniz soğuk kahveden yanaysa o zaman güzel bir bardağa da ihtiyacınız var demektir. Bu çift camlı kupa 250 ml kapasitede. 

Bu kupayı beğendiyseniz tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Taşınabilir Laptop Standı

Taşınabilir Laptop Standı

Tüm laptoplarla uyumlu stant özellikle masabaşında çalışanlar için ideal. 10 ile 16 inç arası her bilgisayarla uyumlu stant oldukça sağlam. Bilgisayarınızın sabit durmasını sağlayan stant tasarımı sayesinde sırt ve boyun ağrılarını azaltmaya yardımcı oluyor. 

Konforlu bu standa ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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VRBFF Çiçek Buketi Seti

VRBFF Çiçek Buketi Seti

Çok satanlarda 1. sırada yer alan çiçek buketi kendinize alabileceğiniz güzel bir hediye. Yorgun bir günün ardından dinlenmek için yapabileceğiniz buketi odanızın en güzel yerine koyabilirsiniz.

İçinde lavanta, gül, ortanca ve kamelya bulunan set 460 TL.

Bu çiçek buketi için tıklayın.

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Cyuzijn Not Defteri

Cyuzijn Not Defteri

Yapışkanlı bu not defteri çok tatlı duruyor. Farklı şekliyle gününüzü aydınlatacak not kağıtlarına unutmak istemediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. İşte ya da evde siz her şeyi hatırlatacak not kağıtlarının birkaç farklı modeli var.

Bu ürün için tıklayın.

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Yanavee Masa Düzenleyici

Yanavee Masa Düzenleyici

Masanızı düzenleyecek bir ürüne ihtiyacınız varsa bu ürüne bir şans verin deriz! Kalemlerinizi, not defterlerinizi ve hatta telefonunuzu koyabileceğiniz düzenleyiciyi hem evde hem ofiste kullanabilirsiniz.

Daha düzenli bir masa için tıklayın.

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Silinebilir Jel Mürekkep Kalemleri

Silinebilir Jel Mürekkep Kalemleri

4'lü gelen seti istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Tatlı şekilli kalemleri yazıp silebiliyorsunuz. En sevimli kalemlerden olan bu kalemleri okulda, ofiste ya da evde kullanabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Baoswi Dönen Düzenleyici

Baoswi Dönen Düzenleyici

5 yuvası olan düzenleyici 360 derece dönebiliyor. İçine kalemlerinizi ya da makyaj malzemelerinizi koyabileceğiniz düzenleyici ile etraf artık hiç dağılmıyor. Dönebildiği için istediğiniz şeyleri kolayca bulabiliyorsunuz. 

Ofisten eve her yere uygun düzenleyiciye ulaşmak için tıklayın.

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DaizySight Rose Gold Ofis Malzemeleri ve Aksesuarları

DaizySight Rose Gold Ofis Malzemeleri ve Aksesuarları

Rose gold rengindeki ofis malzeme seti mutlaka alınması gerekenlerden. İçinde zımba, makas, bant dispenseri, zımba sökücü, klips, ataş gibi ofis malzemeleri var. Kendinize ya da sevdiğiniz birine hediye olarak alabileceğiniz malzemeler çok şık duruyor.

Ofisinizin daha şık görünmesini sağlayacak malzemeler için tıklayın.

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Renkli Ataşlar

Renkli Ataşlar

Rengarenk bu ataşlar o kadar güzel ki haftaya çok daha renkli başlamanızı sağlayacak. Kağıtları birbirine tutturmak için kullanabileceğiniz ataşlar orta büyüklükte. Her renk ataşın bulunduğu pakette 200 ataş var.

Bu ataşlar için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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