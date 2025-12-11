onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
“Gurme” Kelimesinin Eş Anlamlısı Hangisidir?

“Gurme” Kelimesinin Eş Anlamlısı Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.12.2025 - 22:58

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 11 Aralık Perşembe günü yöneltilen “Hangisi ‘gurme’yle eş anlamlıdır?” sorusu izleyicilerin ilgisini çekti. İşte sorunun doğru cevabı ve açıklaması…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hangisi “gurme”yle eş anlamlıdır?

Hangisi “gurme”yle eş anlamlıdır?

A: Tadımcı

B: Tatbilir

C: Tadar

D: Tatlıcı

Doğru Cevap: B: Tatbilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın