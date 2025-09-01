Günlük Yaşamdaki Alışkanlıklarına Göre Vücudun Aslında Kaç Yaşında?

Yaş sadece her yıl artan bir sayı değil, bazen vücudunun hissettiği bambaşka bir duygu olabilir. Sabah uyanma şeklin, su içme alışkanlığın, tatlı krizleriyle aran hatta tatilde yaptığın aktiviteler bile bu yaşın ipuçlarını verir. Kimi zaman ruhun 20’sinde koşarken vücudun bana biraz mola ver diye fısıldar, kimi zaman da yaşından genç bir enerjiyle ortalığı kasıp kavurursun. Şimdi aslında bedeninin kaç yaşında olduğunu birlikte keşfedeceğiz.