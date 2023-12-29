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Günahlar Evi Olarak Adlandırılan Fergio House'un Tüm Detayları Ortaya Çıktı

Günahlar Evi Olarak Adlandırılan Fergio House'un Tüm Detayları Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
29.12.2023 - 10:46 Son Güncelleme: 29.12.2023 - 10:55

Türkiye’nin gündemine dönem dönem sosyal medya fenomenleri, dolandırıcılar, hırsızlar girip çıkarken son dönemin favorisi Fergio House oldu. 

“Fergio House” isimli hesap üzerinden +18 içerikli videolar paylaşan ve düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan Ferhat Günay ve kardeşi Serhat Günay’ın ifadelerine Halk TV ulaştı. 

İşte oluşumun detayları ve gözaltına alınan isimlerin ifadeleri... 

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"FERGIO House” adlı grubun üyeleri genç kadın ve erkeklerden oluşuyor. Başta Büyükçekmece olmak üzere “malikâne” dedikleri evlerde bir araya geliyor ve özel partiler düzenliyorlar.

"FERGIO House” adlı grubun üyeleri genç kadın ve erkeklerden oluşuyor. Başta Büyükçekmece olmak üzere “malikâne” dedikleri evlerde bir araya geliyor ve özel partiler düzenliyorlar.

Bu partilere katılanlar belli kurallara göre seçiliyor. “Fergio Bey” adını kullanan ve ‘saygın’ bir işinsanı olduğunu söyleyen biri tarafından yönetilen grup, kendini “şirket” veya “proje” olarak tarif ediyor.

Bu partilere katılanlar belli kurallara göre seçiliyor. “Fergio Bey” adını kullanan ve ‘saygın’ bir işinsanı olduğunu söyleyen biri tarafından yönetilen grup, kendini “şirket” veya “proje” olarak tarif ediyor.

‘Onlyfans’ isimli uygulama için de içerik üretiyorlar. Lüks markaların şubelerini kapatıp özel alışverişler yapıyorlar.

‘Onlyfans’ isimli uygulama için de içerik üretiyorlar. Lüks markaların şubelerini kapatıp özel alışverişler yapıyorlar.

Instagram’da 100 bine yakın takipçileri var. Paylaştıkları “+18” videoların izlenme ve yorumlanma sayıları oldukça yüksek.

Instagram’da 100 bine yakın takipçileri var. Paylaştıkları “+18” videoların izlenme ve yorumlanma sayıları oldukça yüksek.

Üyelerinin faaliyetlerinin tamamen “rızaya dayalı” olduğunu vurguluyorlar. Bir parti davetiyesinde “Lüks ve +18 hayatların yaşandığı bu merak uyandıran malikâneyi keşfettikçe kendinizi kaybedeceksiniz” yazıyor.

Üyelerinin faaliyetlerinin tamamen “rızaya dayalı” olduğunu vurguluyorlar. Bir parti davetiyesinde “Lüks ve +18 hayatların yaşandığı bu merak uyandıran malikâneyi keşfettikçe kendinizi kaybedeceksiniz” yazıyor.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla “Fergio House” isimli hesap üzerinden +18 içerikli videolar paylaştığı belirlenen 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla “Fergio House” isimli hesap üzerinden +18 içerikli videolar paylaştığı belirlenen 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve erotik paylaşımlarla suçlanıyor.

Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve erotik paylaşımlarla suçlanıyor.

Operasyon kapsamında örgütün lideri olduğu öne sürülen Ferhat Günay ve kardeşi Serhat Günay’da gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında örgütün lideri olduğu öne sürülen Ferhat Günay ve kardeşi Serhat Günay’da gözaltına alındı.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce ifadesi alınan Ferhat Günay kendisinin 14 yıldır İstanbul’da yaşadığını ve mimar olduğunu belirtti.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce ifadesi alınan Ferhat Günay kendisinin 14 yıldır İstanbul’da yaşadığını ve mimar olduğunu belirtti.

Çalışanlarıyla beraber yaşadığını aktaran Ferhat Günay şu ifadeleri kullandı:

Çalışanlarıyla beraber yaşadığını aktaran Ferhat Günay şu ifadeleri kullandı:

“Fergio House isimli sosyal medya hesabının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bu hesap ilk önce benim tarafımdan 2023 yılının Mayıs ayında açıldı. Reklam ve eğlence amaçlı, takipçi kasmak ve gizemlilik katmak amacıyla açılmıştır. Herhangi bir maddi gelir elde edilmemiştir. Taksim’deki onlyfansçilerin para dağıtmasından sonra bu hesabın aynı isimde hesabı bulunan yurtdışındaki kişilere verdim. Fakat ben de erişim sağlayabiliyordum. Bu hesabın tam olarak kimler tarafından yönetildiğini bilmiyorum.”

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Fergio House hesabından paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını aktaran Günay ifadesine şu sözlerle devam etti:

Fergio House hesabından paylaşılan video ve görüntülerin profesyonel ekipler tarafından hazırlandığını aktaran Günay ifadesine şu sözlerle devam etti:

“Videoların çekildiği ev kardeşim Serhat Günay’ın sahibi olduğu şirket tarafından kiralanmıştır. Araçlarda kardeşime aittir. Söz konusu görüntülerde ben kesinlikle yokum. Bu içerikler eğlence, kurgu ve sosyal deney için çekilmiştir. Kazanç elde etme niyeti bulunmamaktadır.”

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