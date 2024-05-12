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Alev Ateş Pozlu Sezen'den Ellerinde Çiçekler Şefkatli'ye 12 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Alev Ateş Pozlu Sezen'den Ellerinde Çiçekler Şefkatli'ye 12 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Kerimcan Durmaz farah zeynep abdullah
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
12.05.2024 - 22:59

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hafsanur Sancaktutan, ameliyat olduğunu duyurdu.

Hafsanur Sancaktutan, ameliyat olduğunu duyurdu.

Hande Erçel, duygusal paylaşımıyla yürek burktu.

Hande Erçel, duygusal paylaşımıyla yürek burktu.

Kerimcan Durmaz, yine gezmelerdeydi.

Kerimcan Durmaz, yine gezmelerdeydi.

Yasemin Şefkatli'den çiçekleriyle poz geldi.

Yasemin Şefkatli'den çiçekleriyle poz geldi.

Melis Sezen'den de alev ateş pozlar.

Melis Sezen'den de alev ateş pozlar.
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Farah Zeynep Abdullah, bezelye ayıkladı.

Farah Zeynep Abdullah, bezelye ayıkladı.

Berfu Yenenler, manzarasını paylaştı.

Berfu Yenenler, manzarasını paylaştı.

Eser Yenenler de kendi manzarasını...

Eser Yenenler de kendi manzarasını...

Ara Saraçoğlu, bateri pratiği yaptığını duyurdu.

Ara Saraçoğlu, bateri pratiği yaptığını duyurdu.

Sefo'dan patili dostlar paylaşımı geldi.

Sefo'dan patili dostlar paylaşımı geldi.
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