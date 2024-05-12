Alev Ateş Pozlu Sezen'den Ellerinde Çiçekler Şefkatli'ye 12 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Alev Ateş Pozlu Sezen'den Ellerinde Çiçekler Şefkatli'ye 12 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hafsanur Sancaktutan, ameliyat olduğunu duyurdu.
Hande Erçel, duygusal paylaşımıyla yürek burktu.
Kerimcan Durmaz, yine gezmelerdeydi.
Yasemin Şefkatli'den çiçekleriyle poz geldi.
Melis Sezen'den de alev ateş pozlar.
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Farah Zeynep Abdullah, bezelye ayıkladı.
Berfu Yenenler, manzarasını paylaştı.
Eser Yenenler de kendi manzarasını...
Ara Saraçoğlu, bateri pratiği yaptığını duyurdu.
Sefo'dan patili dostlar paylaşımı geldi.
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