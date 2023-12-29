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Fatih Terim’e Şok! Taraftarla İlk Karşılaşma İyi Olmadı

Fatih Terim’e Şok! Taraftarla İlk Karşılaşma İyi Olmadı

Fatih Terim
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.12.2023 - 10:06

Sürpriz bir kararla Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim’in taraftarlarla ilk karşılaşması iyi olmadı. Panathinaikos taraftarları, OAKA’da Terim’in tribünleri selamladığı sırada kulüp başkanı Giannis Alafouzos’a tepki gösterdi.

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Türk futbolunun en büyük efsanelerinden Fatih Terim, Yunanistan Ligi’nde ikinci sırada bulunan Panathinaikos'un başına geçmişti.

Türk futbolunun en büyük efsanelerinden Fatih Terim, Yunanistan Ligi’nde ikinci sırada bulunan Panathinaikos'un başına geçmişti.

Fatih Terim, dün takımla ilk idmanına çıkarken, Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos'un basketbol takımının maçını da salonda takip etti.

Fatih Terim, dün takımla ilk idmanına çıkarken, Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos'un basketbol takımının maçını da salonda takip etti.

NTV Spor’da yer alan habere göre; THY Euroleague'deki Panathinaikos-Kızılyıldız maçı öncesi OAKA'ya giden Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anda kulüp başkanına karşı protestolar yükseldi.

NTV Spor’da yer alan habere göre; THY Euroleague'deki Panathinaikos-Kızılyıldız maçı öncesi OAKA'ya giden Fatih Terim'in tribünleri selamladığı anda kulüp başkanına karşı protestolar yükseldi.

Öte yandan aynı maçın son anlarında ise Panathinaikos Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan aynı maçın son anlarında ise Panathinaikos Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yapıldığı aktarıldı.

Salonda yaşananlar 👇

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