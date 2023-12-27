Galatasaray Taraftarları Karmaşık Duygular İçinde: Fatih Terim Panathinaikos ile İlk Antrenmanına Çıktı!
Galatasaray Taraftarları Karmaşık Duygular İçinde: Fatih Terim Panathinaikos ile İlk Antrenmanına Çıktı!
Uzun süredir Galatasaray ve Milli Takım haricinde teknik direktörlük yapmayan Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos ile ilk antrenmanına çıktı. Fatih Terim'i farklı renkler altında gören taraftarlar ise karmaşık duygular yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son olarak 2001 yılında Milan'ı çalıştıran ve daha sonra ülkemizde Galatasaray ve Milli Takım hariç takım çalıştırmayan Fatih Terim, artık Panathinaikos teknik direktörü.
Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim, yeşil-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızı renklerle görmeye alışkın olduğumuz Fatih Terim'in ilk antrenmanı sonrası Galatasaraylı taraftarlar yaşadıkları hisleri tarif etmekte zorlandı.
Sosyal medya hesabından yeşil kravat paylaşımı yapan Fatih Terim, yeni öğrencileriyle tanıştı.
Yunan ekibinin başına geçen Fatih Terim'in ilk fotoğrafları sosyal medyanın dilindeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen tepkiler ise şöyleydi👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz nasıl hissediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda