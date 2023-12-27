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A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki Performansıyla Yaza Damga Vuran Vargas Polonya'da Dillerden Düşmüyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki Performansıyla Yaza Damga Vuran Vargas Polonya'da Dillerden Düşmüyor

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
27.12.2023 - 17:39

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melissa Vargas, Polonya'da gündem oldu. Filenin Sultanları'nın bu yaz dünya sıralamasında zirveye yükselmesinde büyük emeği olan 24 yaşındaki voleybolcumuz, 'Yılın Sporcusu' oylamasında rakiplerine fark yarattı.

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Melissa Vargas, Polonya medyasından TVP Sport’un hazırladığı 2023’ün En İyi Sporcusu anketine aday gösterildi.

Melissa Vargas, Polonya medyasından TVP Sport’un hazırladığı 2023’ün En İyi Sporcusu anketine aday gösterildi.

2023 yılında farklı branşlarda öne çıkan 20 sporcunun yer aldığı oylamada milli voleybolcu, ülkemizden aday gösterilen tek isim oldu.

Adaylar arasında Novak Djoković, Erling Haaland, Max Verstappen gibi dünya yıldızları da yer aldı.

Adaylar arasında Novak Djoković, Erling Haaland, Max Verstappen gibi dünya yıldızları da yer aldı.

Voleybol kategorisinde Vargas dışında Polonyalı erkek sporcu Aleksander Śliwka da kendine yer buldu.

"2023 Vargas'ın yılı oldu"

"2023 Vargas'ın yılı oldu"

Fanatik'te yer alan habere göre, adayların kuruluşun editörleri tarafından belirlendiği ifade edilirken Melissa Vargas hakkında  “Türk milli takımı voleybolda elmas kazandı. Türk pasaportu aldıktan sonra iki yıl milli takımda oynamasına izin verilen 24 yaşındaki Vargas, kısa sürede Türk takımının yıldızı oldu. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda zafere ulaştı ve her iki turnuvada da MVP ödülünü aldı. Ayrıca Fenerbahçe ile lig şampiyonluğunu da kazandı. Daha başarılı bir yıl hayal etmek zor. Kadın voleybolunda 2023 Melissa Vargas’ın yılı oldu.” açıklamasında bulunuldu.

TVP Sport'un başlattığı oylamada güncel oy durumu ise şu şekilde 👇

TVP Sport'un başlattığı oylamada güncel oy durumu ise şu şekilde 👇

  • 1- Melissa Vargas - %33.08

  • 2- Iga Swiatek - %31.19

  • 3- Aleksander Sliwka - %7.57

  • 4- Erling Haaland - %6.59

  • 5- Novak Djokovic - %5.35

  • 6- Bartosz Zmarzlik - %4.28

  • 7- Max Verstappen - %3.81

  • 8- Armando Duplantis - %2.27

  • 9- Mikaela Shiffrin - %1.33

  • 10- Noah Lyles - %0.73

  • 11- Aitana Bonmati - %0.6

  • 12- Nikola Jokic - 0.56%

  • 13- Mathieu van der Poel %0.47

  • 14- Yui Susaki - %0.47

  • 15- Faith Kipyegon - %0.34

  • 16- Siya Kolisi - %0.3

  • 17- Marco Odermatt - %0.3

  • 18- Jordan Stolz - %0.3

  • 19- Kaylee McKeown - %0.26

  • 20- Patrick Mahomes - %0.21

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