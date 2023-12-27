A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki Performansıyla Yaza Damga Vuran Vargas Polonya'da Dillerden Düşmüyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki Performansıyla Yaza Damga Vuran Vargas Polonya'da Dillerden Düşmüyor
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melissa Vargas, Polonya'da gündem oldu. Filenin Sultanları'nın bu yaz dünya sıralamasında zirveye yükselmesinde büyük emeği olan 24 yaşındaki voleybolcumuz, 'Yılın Sporcusu' oylamasında rakiplerine fark yarattı.
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Melissa Vargas, Polonya medyasından TVP Sport’un hazırladığı 2023’ün En İyi Sporcusu anketine aday gösterildi.
Adaylar arasında Novak Djoković, Erling Haaland, Max Verstappen gibi dünya yıldızları da yer aldı.
"2023 Vargas'ın yılı oldu"
TVP Sport'un başlattığı oylamada güncel oy durumu ise şu şekilde 👇
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