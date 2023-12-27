A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki Performansıyla Yaza Damga Vuran Vargas Polonya'da Dillerden Düşmüyor

Fanatik'te yer alan habere göre, adayların kuruluşun editörleri tarafından belirlendiği ifade edilirken Melissa Vargas hakkında “Türk milli takımı voleybolda elmas kazandı. Türk pasaportu aldıktan sonra iki yıl milli takımda oynamasına izin verilen 24 yaşındaki Vargas, kısa sürede Türk takımının yıldızı oldu. Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda zafere ulaştı ve her iki turnuvada da MVP ödülünü aldı. Ayrıca Fenerbahçe ile lig şampiyonluğunu da kazandı. Daha başarılı bir yıl hayal etmek zor. Kadın voleybolunda 2023 Melissa Vargas’ın yılı oldu.” açıklamasında bulunuldu.