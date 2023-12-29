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Kadına Şiddet: Sosyal Medyadan Ağlayarak Yardım İstedi

Kadına Şiddet: Sosyal Medyadan Ağlayarak Yardım İstedi

Kadına Şiddet
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.12.2023 - 08:49

Hilal Yılmaz isimli kadın, sosyal medyadan paylaştığı video ile şiddet gördüğünü iddia ettiği Uğur Çırak isimli kişiden kurtulmak için polis ekiplerinden yardım istedi.

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Türkiye’de kadına şiddet olayları bitmek bilmiyor. Son olarak Twitter’dan paylaşılan bir video, genç bir kadının yaşadığı korku dolu anları gün yüzüne çıkardı.

Türkiye’de kadına şiddet olayları bitmek bilmiyor. Son olarak Twitter’dan paylaşılan bir video, genç bir kadının yaşadığı korku dolu anları gün yüzüne çıkardı.

Hilal Yılmaz isimli kadın, sürekli tehdit aldığı ve daha önce uzaklaştırma kararı çıkarttığı Uğur Çırak isimli kişiden kurtulmak için ağlayarak video çekti.

Hilal Yılmaz isimli kadın, sürekli tehdit aldığı ve daha önce uzaklaştırma kararı çıkarttığı Uğur Çırak isimli kişiden kurtulmak için ağlayarak video çekti.

İşte o anlar 👇

Talihsiz kadının yardım çığlığı sosyal medyada da gündem oldu 👇

Talihsiz kadının yardım çığlığı sosyal medyada da gündem oldu 👇
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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