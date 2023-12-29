Kadına Şiddet: Sosyal Medyadan Ağlayarak Yardım İstedi
Kadına Şiddet: Sosyal Medyadan Ağlayarak Yardım İstedi
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Türkiye’de kadına şiddet olayları bitmek bilmiyor. Son olarak Twitter’dan paylaşılan bir video, genç bir kadının yaşadığı korku dolu anları gün yüzüne çıkardı.
Hilal Yılmaz isimli kadın, sürekli tehdit aldığı ve daha önce uzaklaştırma kararı çıkarttığı Uğur Çırak isimli kişiden kurtulmak için ağlayarak video çekti.
İşte o anlar 👇
Talihsiz kadının yardım çığlığı sosyal medyada da gündem oldu 👇
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