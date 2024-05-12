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Alanyaspor-Beşiktaş Karşılaşmasında Atılan Taş Jandarmaya İsabet Etti: Tedaviyi Samet Aybaba Yaptı

Alanyaspor-Beşiktaş Karşılaşmasında Atılan Taş Jandarmaya İsabet Etti: Tedaviyi Samet Aybaba Yaptı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.05.2024 - 22:54

1-1 beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında sahaya atılan taşlar görevli 2 jandarmaya isabet etti. Jandarmaya ilk müdahaleyi Beşiktaş sağlık ekibi ve Samet Aybaba yaptı. 

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Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşma esnasında Alanyaspor taraftarlarının sahaya taş attığı iddia edildi. Atılan taşlar sahada görevli jandarma ekiplerine isabet etti.

Karşılaşma esnasında Alanyaspor taraftarlarının sahaya taş attığı iddia edildi. Atılan taşlar sahada görevli jandarma ekiplerine isabet etti.

Başından yaralanan 2 jandarma personeline Beşiktaş sağlık ekibi ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın ilk müdahaleyi yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Başından yaralanan 2 jandarma personeline Beşiktaş sağlık ekibi ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın ilk müdahaleyi yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 👇📹

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