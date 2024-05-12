Alanyaspor-Beşiktaş Karşılaşmasında Atılan Taş Jandarmaya İsabet Etti: Tedaviyi Samet Aybaba Yaptı
Alanyaspor-Beşiktaş Karşılaşmasında Atılan Taş Jandarmaya İsabet Etti: Tedaviyi Samet Aybaba Yaptı
1-1 beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında sahaya atılan taşlar görevli 2 jandarmaya isabet etti. Jandarmaya ilk müdahaleyi Beşiktaş sağlık ekibi ve Samet Aybaba yaptı.
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Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşma esnasında Alanyaspor taraftarlarının sahaya taş attığı iddia edildi. Atılan taşlar sahada görevli jandarma ekiplerine isabet etti.
Başından yaralanan 2 jandarma personeline Beşiktaş sağlık ekibi ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın ilk müdahaleyi yaptığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler 👇📹
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