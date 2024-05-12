Anneler Günü'nde Ortaya Çıkan Korkunç Cinayet! 6 Gün Sonra Toprağa Gömülü Cansız Bedeni Bulundu
Elazığ'ın merkeze bağlı Sedeftepe köyüne aktaba ziyaretine gittikten sonra kaybolan 1 çocuk annesi Dilara Günana'nın (25) cansız bedeni 6 gün sonra toprağa gömülü vaziyette bulundu.
Elazığ'ın merkeze bağlı Sedeftepe köyüne gitmek üzere 6 Mayıs'ta evden çıkan 1 çocuk annesi Dilara Günana’dan 6 gündür haber alınamıyordu.
Ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Dilara Günana'nın cansız bedenini Sedeftepe köyünde toprağa gömülü vaziyette buldu.
Dilara Günana'nın cansız bedeni inceleme için Fırat Üniversitesi morguna kaldırılırken, hastane girişine gelen annesi Zeycan Günana kızı için ağıt yaktı.
'4 kişi kardeşimi rehin alıp götürüyorlar, öldürüyorlar'
Ağabeyi Sidar Günana da, “Kardeşim 1 çocuk annesiydi. Eşinden boşanmıştı. Eski eşi şu anda yurt dışında. Akrabamız olan kadın, yatalak olan kaynanasının bakımına yardım için kardeşimi çağırıyor. Kardeşim gittikten sonra haber alamayınca akşam saatlerinde polise ve jandarmaya bildirdik. Şu anda kardeşim öldürülmüş durumda. Aile gözaltında. Yapan şahıslar belli. S.K., Y.K. N.K. V.K., 4 kişi kardeşimi rehin alıp götürüyorlar, öldürüyorlar. Sebebi belirsiz. Yok yere kardeşimi katlettiler. Bunu yapanların cezasını en ağır şekilde almalarını istiyorum. Mayısın 6’sında evden ayrıldı. Sonra haber alamadık' dedi.
Bundan 5 ay önce S.K.’nin bir konuşmasına tanık olduğunu söyleyen Günana, 'Kardeşime, 'Ben seni seviyorum. Benimle evlenmezsen seni öldürürüm’ dedi. Kardeşim, 'Ben evlenmiyorum’ dedi. Ben bunu zaten emniyetteki ifadem de söyledim. Olayın bu raddeye geleceğini bilmiyordum. Adalet yerini bulsun. Bunlar içeriden çıkmasın. Anneler Günü’nde anneye verilecek en büyük acıdır bu” dedi.
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