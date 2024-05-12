Sosyal Medyadaki Yardım Çığlığı: Acılı Baba 32 Yıl Önce Kaybolan Kızını Arıyor!
Sosyal Medyadaki Yardım Çığlığı: Acılı Baba 32 Yıl Önce Kaybolan Kızını Arıyor!
Sosyal medyada Kazım Ateş adında bir adam, bundan tam 32 yıl önce kaybolan kızını bulmak için yoğun bir mücadele veriyor.
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TikTok ve Instagram hesabından yüzlerce kez aynı gönderileri atan Kazım Ateş isimli baba, 1992 yılında kaybolan kızını arıyor.
1988 doğumlu kızı Bahar Ateş'in 1992 yılında Van'ın Yesilsu köyünde kaybolduğunu söyleyen acılı baba, sosyal medya kullanıcalarından yardım istiyor.
Acılı baba kızından en ufak bir haber alma umuduyla telefon numarasını insanlara ulaştırmaya çalışırken, sosyal medya kullanıcıları Müge Anlı'da şansının çok daha fazla olacağı yönünde yorumlar yazıyor.
Kazım Ateş ve kayıp kızı Bahar Ateş için sosyal medyada öne çıkan yorumlar 👇
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