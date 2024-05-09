'Öğretmenden Öğrencisine TikTok'ta Taciz Mesajı' İddiası! 'Konuşacaklarımız Aramızda Kalacak Tamam mı?'
'Öğretmenden Öğrencisine TikTok'ta Taciz Mesajı' İddiası! 'Konuşacaklarımız Aramızda Kalacak Tamam mı?'
Manisa'da bir lisede görev yapan öğretmenin, öğrencisine TikTok uygulaması üzerinden taciz mesajları attığı iddia edildi. Öğretmenin, öğrencisi ile mesajlaşırken 'Burada arkadaşız o yüzden sizli konuşmak yok bana karşı, konuşacaklarımız sadece aramızda kalacak. Mekana gideriz, ne seversin; kahve, waffle veya bira cips, nereye date yapacağız?' yazdığı öne sürüldü.
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Manisa'da bir lisede görev yapan G.S. isimli öğretmenin, 14 yaşındaki kız öğrencisini TikTok uygulaması indirmesi için yönlendirdiği, sonrasında ise dm üzerinden taciz mesajları attığı iddia edildi.
Habertürk'ten Berfin Adıcan'ın haberine göre, Öğrencisine kalp emojisi gönderen öğretmen mesajlarına, 'İki kuralım var, birincisi burada direkt arkadaşız o yüzden sizli konuşmak yok bana karşı, ikincisi konuşacaklarımız sadece ikimizin arasında kalacak tamam mı?' şeklinde devam etti.
Öğretmenin 14 yaşındaki öğrencisine 'Her türlü goygoy serbest yani, hocam yok kız, bana buradan tarot bakamazsın değil mi, yüz yüze değil mi? Mekana gideriz, ne seversin kahve waffle veya bira cips, nereye date yapacağız' yazdığı mesajlaşma görüntüsü de ortaya çıktı.
14 yaşındaki kız öğrenci, yazışmalardan rahatsız olunca öğretmenini engelledi ve durumu okuldaki rehber öğretmenine bildirdi. Rehber öğretmenin ailesine haber vermesi üzerine 14 yaşındaki öğrencinin babası, CİMER üzerinden G.S.'den şikayetçi oldu. Ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulundu.
CİMER'den gelen cevapta, öğrencinin iddialarına ilişkin tutulan tutanağın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanlığı'na gönderildiği ve eğitim müfettişlerince yapılan inceleme sonucu G.S. isimli öğretmenin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.
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