'Öğretmenden Öğrencisine TikTok'ta Taciz Mesajı' İddiası! 'Konuşacaklarımız Aramızda Kalacak Tamam mı?'

Manisa'da bir lisede görev yapan öğretmenin, öğrencisine TikTok uygulaması üzerinden taciz mesajları attığı iddia edildi. Öğretmenin, öğrencisi ile mesajlaşırken 'Burada arkadaşız o yüzden sizli konuşmak yok bana karşı, konuşacaklarımız sadece aramızda kalacak. Mekana gideriz, ne seversin; kahve, waffle veya bira cips, nereye date yapacağız?' yazdığı öne sürüldü.