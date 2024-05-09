Endonezya’da Evlilik Dolandırıcılığı: 1 Yıldır Sevgili Olarak Evlendiği Kişi Erkek Çıktı

Endonezya’da A.K. isimli kişi, 1 yıldır birlikte olduğu ve ismini Adinda Kanza Azzahra olarak tanıtan sevgisiliyle evlendi. A.K., 12 gün sonra evlendiği kişinin erkek olduğunu anlayınca polise başvurdu. Suçunu kabul eden Azzahra için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.