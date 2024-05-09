Endonezya’da Evlilik Dolandırıcılığı: 1 Yıldır Sevgili Olarak Evlendiği Kişi Erkek Çıktı
Endonezya’da Evlilik Dolandırıcılığı: 1 Yıldır Sevgili Olarak Evlendiği Kişi Erkek Çıktı
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26 yaşındaki A.K., internette tanıştığı ve daha önce yüz yüze de görüştü bir kişiyle evlilik masasına oturdu ancak hayatının şokunu yaşadı.
Sözcü’nün aktardığına göre; evlendiği kişinin kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu günler sonra anlayan adam, nişanlısının bazı tuhaflıkları olduğunu ama aslında erkek olduğunu asla tahmin etmediğini kaydetti.
Kendini Adinda Kanza Azzahra ismiyle tanıtan eşinin yüzünü sürekli peçeyle gizlediğini ancak bu durumdan şüphelenmediğini belirten genç adam, nişanlısının annesinin ölümünü gerekçe göstererek resmi nikaha karşı çıktığını da anlattı.
Evlendikten sonra da Adinda'nın yüzünü gizlemeye, cinsel ilişkiden kaçınmaya ve dışarıya çıkmamaya devam ettiğini söyleyen Endonezyalı adam, durumdan şüphelenen ailesinin kadını araştırdığını ve aslında bir erkek olduğunu ortaya çıkardığını kaydetti. Gerçek kimliği ifşa olan sahte gelin de polise, amacının evlendiği gençten para koparmak olduğunu itiraf etti.
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