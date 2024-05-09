Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Endonezya’da Evlilik Dolandırıcılığı: 1 Yıldır Sevgili Olarak Evlendiği Kişi Erkek Çıktı

Endonezya’da Evlilik Dolandırıcılığı: 1 Yıldır Sevgili Olarak Evlendiği Kişi Erkek Çıktı

Endonezya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 12:58

Endonezya’da A.K. isimli kişi, 1 yıldır birlikte olduğu ve ismini Adinda Kanza Azzahra olarak tanıtan sevgisiliyle evlendi. A.K., 12 gün sonra evlendiği kişinin erkek olduğunu anlayınca polise başvurdu. Suçunu kabul eden Azzahra için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

26 yaşındaki A.K., internette tanıştığı ve daha önce yüz yüze de görüştü bir kişiyle evlilik masasına oturdu ancak hayatının şokunu yaşadı.

26 yaşındaki A.K., internette tanıştığı ve daha önce yüz yüze de görüştü bir kişiyle evlilik masasına oturdu ancak hayatının şokunu yaşadı.

Sözcü’nün aktardığına göre; evlendiği kişinin kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu günler sonra anlayan adam, nişanlısının bazı tuhaflıkları olduğunu ama aslında erkek olduğunu asla tahmin etmediğini kaydetti.

Sözcü’nün aktardığına göre; evlendiği kişinin kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu günler sonra anlayan adam, nişanlısının bazı tuhaflıkları olduğunu ama aslında erkek olduğunu asla tahmin etmediğini kaydetti.

Kaynak

Kendini Adinda Kanza Azzahra ismiyle tanıtan eşinin yüzünü sürekli peçeyle gizlediğini ancak bu durumdan şüphelenmediğini belirten genç adam, nişanlısının annesinin ölümünü gerekçe göstererek resmi nikaha karşı çıktığını da anlattı.

Kendini Adinda Kanza Azzahra ismiyle tanıtan eşinin yüzünü sürekli peçeyle gizlediğini ancak bu durumdan şüphelenmediğini belirten genç adam, nişanlısının annesinin ölümünü gerekçe göstererek resmi nikaha karşı çıktığını da anlattı.

Evlendikten sonra da Adinda'nın yüzünü gizlemeye, cinsel ilişkiden kaçınmaya ve dışarıya çıkmamaya devam ettiğini söyleyen Endonezyalı adam, durumdan şüphelenen ailesinin kadını araştırdığını ve aslında bir erkek olduğunu ortaya çıkardığını kaydetti. Gerçek kimliği ifşa olan sahte gelin de polise, amacının evlendiği gençten para koparmak olduğunu itiraf etti.

Evlendikten sonra da Adinda'nın yüzünü gizlemeye, cinsel ilişkiden kaçınmaya ve dışarıya çıkmamaya devam ettiğini söyleyen Endonezyalı adam, durumdan şüphelenen ailesinin kadını araştırdığını ve aslında bir erkek olduğunu ortaya çıkardığını kaydetti. Gerçek kimliği ifşa olan sahte gelin de polise, amacının evlendiği gençten para koparmak olduğunu itiraf etti.

Bu haber de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
53
7
6
5
3
2
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın