Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ayşe Ateş'ten Devlet Bahçeli'nin 'Pensilvanya' Çıkışına Tepki! 'Ayaklarınızın Altına Bakın'

Ayşe Ateş'ten Devlet Bahçeli'nin 'Pensilvanya' Çıkışına Tepki! 'Ayaklarınızın Altına Bakın'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 14:59

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in davası ile ilgili partisine kumpas kurulduğunu ifade ederek 'Bakalım bu süreç Ankara'da mı yoksa Pensilvanya'da mı bitecek' ifadelerini kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten tepki geldi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ankara Çukurambar’da 30 Aralık 2022'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in davası için hazırlanan iddianame dün kabul edildi.

Ankara Çukurambar’da 30 Aralık 2022'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in davası için hazırlanan iddianame dün kabul edildi.

Hazırlanan iddianamede tetikçiyi İstanbul'a kaçıran ve plakası belirtilmeyen siyah aracın kime ait olduğu gibi kritik bilgilerin yer almaması dikkat çekerken, Ayşe Ateş iddianame ile ilgili 'İçi boş kâğıt parçasını önümüze koyarak adaletin tecellisini önlemeniz, gerçek suçluları kamuoyundan saklamaya yönelik hamleleriniz nafile' ifadelerini kullandı.

Hazırlanan iddianamede tetikçiyi İstanbul'a kaçıran ve plakası belirtilmeyen siyah aracın kime ait olduğu gibi kritik bilgilerin yer almaması dikkat çekerken, Ayşe Ateş iddianame ile ilgili 'İçi boş kâğıt parçasını önümüze koyarak adaletin tecellisini önlemeniz, gerçek suçluları kamuoyundan saklamaya yönelik hamleleriniz nafile' ifadelerini kullandı.

Ateş suikastı üzerinden partisinin hedef alındığını söyleyen MHP lideri Bahçeli ise salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek, yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak' ifadelerini kullandı.

Ateş suikastı üzerinden partisinin hedef alındığını söyleyen MHP lideri Bahçeli ise salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek, yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin 'Pensilvanya' göndermeli ifadelerine cevap veren Ayşe Ateş, 'Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır. Kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir. 'Onun kalemini kırdık' diyerek sağa sola elçi yollayanlar, birbirine mesaj atanlardır.' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin 'Pensilvanya' göndermeli ifadelerine cevap veren Ayşe Ateş, 'Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır. Kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir. 'Onun kalemini kırdık' diyerek sağa sola elçi yollayanlar, birbirine mesaj atanlardır.' ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı: 'Nereden aldığı belli olmayan bir güçle Özel Harekât polislerini torbacılara şoför yapanlardır. Külliye'nin 1 km ötesinde, AK Parti Genel Merkezi'nin dibinde, sanki devlete kafa tutarcasına; bu ülkenin iki kız çocuk sahibi, işinde gücünde şerefli bir akademisyenine gözünü kırpmadan kıyanlardır. Size operasyon çekenleri görmek için demirparmaklıkların ardına, ayaklarınızın altına bakın. Çünkü bir kısmı tutuklu, bir kısmı da yargının önüne çıkmaktan kurtulmak için hâlâ ayaklarınıza kapanıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İçi boş kâğıt parçasını önümüze koyarak adaletin tecellisini önlemeniz, gerçek suçluları kamuoyundan saklamaya yönelik hamleleriniz nafile. Çünkü bu davanın savcısı yüce Türk milleti. Bu asil millet yakanızdan düşmeyecek, peşinizi bırakmayacak. Nereye kaçarsanız kaçın, hangi deliğe saklanırsanız saklanın sizi bulup çıkaracak, sizi alıp getirecek. Ok, yaydan çıktı bir kere.

Şunu da eklemek istiyorum: Bazı yorumları okuduğumda, bazı paylaşımlara baktığımda ne yazık ki bir kesimin, gözünün önündeki bunca delile rağmen, hâlâ Platon'un mağarasından çıkamadığını görüyorum. Zincirlerinizden kurtulun, yalanı kutsamayın, gerçeği kucaklayın. Kaçınılmaz sonla barışın.'

İlgili haber 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
5
4
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın