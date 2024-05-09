Ayşe Ateş'ten Devlet Bahçeli'nin 'Pensilvanya' Çıkışına Tepki! 'Ayaklarınızın Altına Bakın'
Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in davası ile ilgili partisine kumpas kurulduğunu ifade ederek 'Bakalım bu süreç Ankara'da mı yoksa Pensilvanya'da mı bitecek' ifadelerini kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten tepki geldi.
Ankara Çukurambar’da 30 Aralık 2022'de uğradığı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in davası için hazırlanan iddianame dün kabul edildi.
Hazırlanan iddianamede tetikçiyi İstanbul'a kaçıran ve plakası belirtilmeyen siyah aracın kime ait olduğu gibi kritik bilgilerin yer almaması dikkat çekerken, Ayşe Ateş iddianame ile ilgili 'İçi boş kâğıt parçasını önümüze koyarak adaletin tecellisini önlemeniz, gerçek suçluları kamuoyundan saklamaya yönelik hamleleriniz nafile' ifadelerini kullandı.
Ateş suikastı üzerinden partisinin hedef alındığını söyleyen MHP lideri Bahçeli ise salı günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 'Bakalım hukuki süreç Ankara'da mı bitecek, yoksa Pensilvanya'ya mı dayanacak' ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin 'Pensilvanya' göndermeli ifadelerine cevap veren Ayşe Ateş, 'Eğer bir operasyon çekiliyorsa çekenler bu ve benzer delillerle suçu sabitlenmiş olanlardır. Kurumsal araçları katillere tahsis edenlerdir. 'Onun kalemini kırdık' diyerek sağa sola elçi yollayanlar, birbirine mesaj atanlardır.' ifadelerini kullandı.
İçi boş kâğıt parçasını önümüze koyarak adaletin tecellisini önlemeniz, gerçek suçluları kamuoyundan saklamaya yönelik hamleleriniz nafile. Çünkü bu davanın savcısı yüce Türk milleti. Bu asil millet yakanızdan düşmeyecek, peşinizi bırakmayacak. Nereye kaçarsanız kaçın, hangi deliğe saklanırsanız saklanın sizi bulup çıkaracak, sizi alıp getirecek. Ok, yaydan çıktı bir kere.
Şunu da eklemek istiyorum: Bazı yorumları okuduğumda, bazı paylaşımlara baktığımda ne yazık ki bir kesimin, gözünün önündeki bunca delile rağmen, hâlâ Platon'un mağarasından çıkamadığını görüyorum. Zincirlerinizden kurtulun, yalanı kutsamayın, gerçeği kucaklayın. Kaçınılmaz sonla barışın.'
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