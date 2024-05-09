İstanbul’da Gövde Üstü İniş Yapan Uçak: Muhtemel Faciayı Kadın Kaptan Pilot Önlemiş

İstanbul Havaalanı’nda FEDEX’e ait kargo uçağı gövde üstü iniş yapmak zorunda kalmıştı. Uçağın kaptan pilotu Robin Kay Carpenter ve yardımcı pilot Scott Lee Kadar kazadan yara almadan kurtulmuştu. Uçağın daha büyük bir kazaya karışmasını ise kaptan pilotun tecrübesi ve soğukkanlılığı engelledi.