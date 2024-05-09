Neler Oluyor? Yine Bir Uçak Kazası: Gövdesinin Üzerine İndi
Neler Oluyor? Yine Bir Uçak Kazası: Gövdesinin Üzerine İndi
Yine bir uçak kazası yaşandı. Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln - Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi.
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Dün, İstanbul Havalimanı'nda bir kargo uçağı, ön tekerleği açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmış ölen ve yaralananın olmadığı olayda faciadan kıl payı dönülmüştü.
Bugün de Corendon Havayolları’nın 9H-TJF tescilli Boeing 737 uçağının #XC1031 Köln – Alanya Gazipaşa inişinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonrası uçak ön dikme üzerine indi.
Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Pistte bazı hasarlara meydana geldi.
HavaSosyalMedya'nın aktardığı habere göre, yolcuların uçaktan tahliye edildiği bildirildi.
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