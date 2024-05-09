Pamukkale'de Kaybolan Polonyalı Turist Dere Yatağında Ölü Bulundu
Pamukkale'de Kaybolan Polonyalı Turist Dere Yatağında Ölü Bulundu
Denizli'de bulunan Pamukkale Ören Yeri’ne tur ekibiyle gezmeye geldikten sonra kaybolan 75 yaşındaki Polonyalı Maria Latacz’in cansız bedenine dere yatağında ulaşıldı.
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Polonya'dan Türkiye'ye tatile gelen Maria Latacz, dün Antalya'da kaldığı otelden Denizli'deki Pamukkale Ören Yeri'ne bir tur şirketinin gezisine katıldı. Bir süre Pamukkale'de gezen Latacz, Antik Havuz'da yüzdükten sonra kayboldu.
Latacz'ın kafile arasında olmadığını fark eden arkadaşları jandarma ekiplerine haber verdi. Kamera kayıtlarını izleyen ekipler, Latacz'in en son Antik Tiyatro çevresinde görüldüğünü tespit etti.
Komando ekiplerinin de dahil olduğu aramalar sonuç verdi ve Latacz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Latacz'in cesedinin bulunduğu Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağına düşerek öldüğü üzerinde duruluyor.
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