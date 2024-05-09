Hatıra Olsun Diye Oğlunu Kaydeden Baba Hayatının Şokunu Yaşadı! Yaya Geçidinde Araba Çarptı

Antalya'da okula gitmek için yaya geçidini kullanan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye araba çarptı. Kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası Kayra Ege'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.