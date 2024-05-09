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Hatıra Olsun Diye Oğlunu Kaydeden Baba Hayatının Şokunu Yaşadı! Yaya Geçidinde Araba Çarptı

Hatıra Olsun Diye Oğlunu Kaydeden Baba Hayatının Şokunu Yaşadı! Yaya Geçidinde Araba Çarptı

Trafik Kazası
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.05.2024 - 09:15

Antalya'da okula gitmek için yaya geçidini kullanan 11 yaşındaki Kayra Ege'ye araba çarptı.  Kaza anı, oğlunun arkasından hatıra olsun diye cep telefonuyla kayıt yapan baba Halil İbrahim Yurdunkulu tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza sonrası Kayra Ege'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Okulun öğle arasında yemek yemek için eve gelen Kayra Ege Yurdunkulu, tekrar okula gitmek için dışarıya çıktı.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12.30 sıralarında meydana geldi. Okulun öğle arasında yemek yemek için eve gelen Kayra Ege Yurdunkulu, tekrar okula gitmek için dışarıya çıktı.

Yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Kayra Ege'ye araba çarptı. Oğlunun okula gidiş anını hatıra olsun diye kayda alan baba Halil İbrahim Yurdunkulu kazaya şahit oldu.

Yolun karşısına geçmek için yaya geçidini kullanan Kayra Ege'ye araba çarptı. Oğlunun okula gidiş anını hatıra olsun diye kayda alan baba Halil İbrahim Yurdunkulu kazaya şahit oldu.

Kaza sonrası çığlıklar atarak oğlunun yanına koşan baba 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası çığlıklar atarak oğlunun yanına koşan baba 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yaralanan Kayra Ege'nin tedavisi ardından taburcu olduğu öğrenilirken, kaza anı baba Halil İbrahim Yurdunkulu'nun cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.📹

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