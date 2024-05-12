Bir Bira Grubuna Daha Zam Geldi! 'Asıl Büyük Zam Haziran Sonu'
Bir Bira Grubuna Daha Zam Geldi! 'Asıl Büyük Zam Haziran Sonu'
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Efes Pilsen grubu biralara zam geldiğini açıkladı.
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Geçtiğimiz günlerde sigara gruplarına gelen zamların ardı ardına gelmesi sonrası, bira gruplarına da zam gelmeye başladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zamlı fiyatları duyurdu.
Yayınlanan listede yer alan biraların 4 ila 9 lira arasında değiştiği görülürken, gelen zammın 13 Mayıs'ta geçerli olacağı belirtildi.
Dündar, ayrıca geçtiğimi günlerde 'Bira fiyatlarına 15-20 TL zam gelecek' açıklamasında bulunan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a da '15 ile 20 TL zam gelecek diye manipülasyon yapanlara itibar etmeyin sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar.' ifadeleriyle tepki gösterdi.
Zamlı fiyatları alıntılayan Aybaş ise 'Asıl büyük zam Haziran sonu. Bu gelen zamcık sadece ithallere gelen ufak maliyet zammı. Haziran sonu Temmuz başı beklenen zam 15-20 TL civarı.' ifadeleriyle zam iddiasını yineledi.
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