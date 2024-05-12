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9 Yaşındaki Kuzenlerin 'Tüfekle Oyunu' Ölüm Getirdi!

9 Yaşındaki Kuzenlerin 'Tüfekle Oyunu' Ölüm Getirdi!

Cinayet
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.05.2024 - 21:34

Bursa'da dedesinin tüfeğiyle oynayan 9 yaşındaki çocuk, tüfeğin ateş alması sonucu 9 yaşındaki kuzeni Miraç Güvenir'i başından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güvenir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Anneler Günü'nü kutlamak için ailesiyle birlikte köylerine giden Miraç Güvenir (9) anneannesinin evinde sınıf arkadaşı ve kuzeni C.Ç.K.(9) ile oynamaya başladı.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Anneler Günü'nü kutlamak için ailesiyle birlikte köylerine giden Miraç Güvenir (9) anneannesinin evinde sınıf arkadaşı ve kuzeni C.Ç.K.(9) ile oynamaya başladı.

Oyun esnasında dedesinin tüfeğini alan C.Ç.K. namluyu kuzeni Miraç Güvenir'e çevirdiği esnada tüfek ateş aldı.

Oyun esnasında dedesinin tüfeğini alan C.Ç.K. namluyu kuzeni Miraç Güvenir'e çevirdiği esnada tüfek ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar Güvenir'in başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güvenir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tüfekten çıkan saçmalar Güvenir'in başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Güvenir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede güvenlik önlemi alan Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde inceleme yaptı. Güvenir'in cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken kuzeni C.Ç.K. ailesiyle ifadesi alınmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü.

Çevrede güvenlik önlemi alan Jandarma, olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde inceleme yaptı. Güvenir'in cesedi Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken kuzeni C.Ç.K. ailesiyle ifadesi alınmak üzere Orhangazi İlçe Jandarma komutanlığına götürüldü.

Olaya şahit olan anneanne Yıldız Barış'ın, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, tüfeği saklı tuttuğunu, fişekleri ayrı sakladığını, çocukların tüfeği alıp fişekleri nasıl doldurduklarını bilmediğini söylediği öğrenildi.

Olaya şahit olan anneanne Yıldız Barış'ın, jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, tüfeği saklı tuttuğunu, fişekleri ayrı sakladığını, çocukların tüfeği alıp fişekleri nasıl doldurduklarını bilmediğini söylediği öğrenildi.

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