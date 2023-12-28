Swinger Partileri ve OnlyFans İçerikleri ile Bilinen 'Fergio House'a Operasyon! 19 Kişi Gözaltında

OnlyFans'ta içerik üreten “Fergio House” grubuna operasyon yapıldı. İstiklal Caddesi'nde dağıttığı dolarlarla Türkiye'de adından söz ettiren gruba üye olduğu belirtilen 19 kişi gözaltında. Batıdaki erotik kulüplere benzer bir yapılanmayla hareket eden topluluk özellikle sosyal medyada bazı kesimlerin yoğun şekilde tepkisini çekiyordu.