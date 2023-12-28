Swinger Partileri ve OnlyFans İçerikleri ile Bilinen 'Fergio House'a Operasyon! 19 Kişi Gözaltında
Swinger Partileri ve OnlyFans İçerikleri ile Bilinen 'Fergio House'a Operasyon! 19 Kişi Gözaltında
OnlyFans'ta içerik üreten “Fergio House” grubuna operasyon yapıldı. İstiklal Caddesi'nde dağıttığı dolarlarla Türkiye'de adından söz ettiren gruba üye olduğu belirtilen 19 kişi gözaltında. Batıdaki erotik kulüplere benzer bir yapılanmayla hareket eden topluluk özellikle sosyal medyada bazı kesimlerin yoğun şekilde tepkisini çekiyordu.
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Türkiye'de pek çok insan "Fergio House" ismini Taksim'de dolar dağıtarak yaptıkları yürüyüş sonrası duydu.
Swinger partileri ve OnlyFans için ürettikleri yetişkin içerikleri ile bilinen gruba yönelik bugün bir operasyon gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla “Fergio House” isimli hesap üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaştığı belirlenen 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Avrupa'daki erotik kulüplere benzer bir tarzda hareket eden Fergio House'a yöneltilen suçlama ise suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcen paylaşımlar yapmak.
Yerlikaya operasyona ilişkin paylaşımında ayrıca “Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlarla, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız.” ifadelerini kullandı.
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Operasyonda 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota da el konulduğu belirtiliyor.
Ali Yerlikaya'nın paylaşımı ⬇️
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