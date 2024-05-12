Kenan Sofuoğlu’ndan Milletvekilliği İtirafı: “Hayatımın En Büyük Hatasıydı”

Bir dönem AK Parti milletvekilliği yapan, yaptığı dönemde de vekilliğinden çok arabalarıyla gündem olan Kenan Sofuoğlu, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu.

Kariyerinin en üst seviyesindeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözü ile sporculuk hayatını bırakıp milletvekili olduğunu söyleyen Kenan Sofuoğlu, milletvekilliği için “Hayatımın en büyük hatasıydı” dedi.