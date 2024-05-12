Kenan Sofuoğlu’ndan Milletvekilliği İtirafı: “Hayatımın En Büyük Hatasıydı”
Kenan Sofuoğlu’ndan Milletvekilliği İtirafı: “Hayatımın En Büyük Hatasıydı”
Bir dönem AK Parti milletvekilliği yapan, yaptığı dönemde de vekilliğinden çok arabalarıyla gündem olan Kenan Sofuoğlu, Fatih Altaylı’nın programına konuk oldu.
Kariyerinin en üst seviyesindeyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözü ile sporculuk hayatını bırakıp milletvekili olduğunu söyleyen Kenan Sofuoğlu, milletvekilliği için “Hayatımın en büyük hatasıydı” dedi.
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Bir önceki dönemde AK Parti’nin Sakarya milletvekili olan eski dünya şampiyona motor sporcusu Kenan Sofuoğlu, Fatih Altaylı’nın Youtube programına konuk oldu.
Nasıl milletvekili olduğunu, olduktan bir hafta sonra pişman olduğunu ve bırakmak için her yolu denediğini anlatan Kenan Sofuoğlu, 5 yıllık milletvekilliği kariyeri için “Hayatımın en büyük hatasıydı” dedi.
İşte Kenan Sofuoğlu’nun milletvekilliği dönemi hakkındaki açıklamaları:
Kenan Sofuoğlu'nun konuk olduğu programın tamamı...
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