Kötü Gidişat Sürüyor! Beşiktaş Alanyaspor Deplasmanından Bir Puanla Döndü
Kötü Gidişat Sürüyor! Beşiktaş Alanyaspor Deplasmanından Bir Puanla Döndü
Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanından bir puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gelecek sezon Avrupa'da mücadele etme şansını da riske attı.
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 61. dakikada siyah-beyazlılar, Muleka'nın kafa golü ile üstünlüğü ele aldı.
79. dakikada ise ev sahibi ekip, skora denge getirdi. Antalya temsilcisi, Ahmet Hassan'ın golü ile skorda eşitliği sağladı.
Mücadelede başka sesi gol çıkmadı. İki ekip de sahadan bir puanla ayrıldı.
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