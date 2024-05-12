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Okan Buruk Karagümrük Galibiyetinin Ardından Galatasaray Taraftarına Üçlü Çektirdi

Okan Buruk Karagümrük Galibiyetinin Ardından Galatasaray Taraftarına Üçlü Çektirdi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
12.05.2024 - 21:47

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük galibiyetini taraftarlarla kutladı. Bu sezon müthiş bir başarı yakalayan Buruk, tribünlere üçlü çektirdi.

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Süper Lig'de lider Galatasaray, 36. haftada Karagümrük'e konuk oldu.

Süper Lig'de lider Galatasaray, 36. haftada Karagümrük'e konuk oldu.
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Sarı-kırmızılılar, galibiyete 90. dakikada Berkan Kutlu'nun ayağından gelen golle uzandı. Mücadele, 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile noktalandı.

Sarı-kırmızılılar, galibiyete 90. dakikada Berkan Kutlu'nun ayağından gelen golle uzandı. Mücadele, 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile noktalandı.
cdnuploads.aa.com.tr

Okan Buruk, üç puan sevincini taraftarlarıyla kutladı 👇

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