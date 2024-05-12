Okan Buruk Karagümrük Galibiyetinin Ardından Galatasaray Taraftarına Üçlü Çektirdi
Okan Buruk Karagümrük Galibiyetinin Ardından Galatasaray Taraftarına Üçlü Çektirdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük galibiyetini taraftarlarla kutladı. Bu sezon müthiş bir başarı yakalayan Buruk, tribünlere üçlü çektirdi.
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Süper Lig'de lider Galatasaray, 36. haftada Karagümrük'e konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, galibiyete 90. dakikada Berkan Kutlu'nun ayağından gelen golle uzandı. Mücadele, 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğü ile noktalandı.
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