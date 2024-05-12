Fenerbahçe Taraftarı Kayserispor Maçında Yönetimi İstifaya Davet Etti!
Fenerbahçe Taraftarı Kayserispor Maçında Yönetimi İstifaya Davet Etti!
Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de taraftarlar, Kayserispor maçında yönetime tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ali Koç ve ekibini istifaya davet etti.
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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, Batshuayi, Djiku ve Çağlar kaydetti.
Karşılaşmanın 73. dakikasında ise dikkat çekici bir an yaşandı. Taraftarlar, yönetimlerini istifaya davet etti.
İşte o anlar 👇
Sarı-lacivertliler, haftaya Galatasaray'a konuk olacak. Ev sahibi, karşılaşmadan bir puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
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