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Fenerbahçe Taraftarı Kayserispor Maçında Yönetimi İstifaya Davet Etti!

Fenerbahçe Taraftarı Kayserispor Maçında Yönetimi İstifaya Davet Etti!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
12.05.2024 - 21:21

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de taraftarlar, Kayserispor maçında yönetime tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ali Koç ve ekibini istifaya davet etti.

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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.
media.fenerbahce.org

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, Batshuayi, Djiku ve Çağlar kaydetti.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, Batshuayi, Djiku ve Çağlar kaydetti.
media.fenerbahce.org

Karşılaşmanın 73. dakikasında ise dikkat çekici bir an yaşandı. Taraftarlar, yönetimlerini istifaya davet etti.

Karşılaşmanın 73. dakikasında ise dikkat çekici bir an yaşandı. Taraftarlar, yönetimlerini istifaya davet etti.
media.fenerbahce.org

İşte o anlar 👇

Sarı-lacivertliler, haftaya Galatasaray'a konuk olacak. Ev sahibi, karşılaşmadan bir puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı-lacivertliler, haftaya Galatasaray'a konuk olacak. Ev sahibi, karşılaşmadan bir puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
cdnuploads.aa.com.tr

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