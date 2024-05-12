Galatasaraylı Bir Taraftar Formasının Arkasına "Ali Koç" Yazdırdı!
Galatasaraylı Bir Taraftar Formasının Arkasına "Ali Koç" Yazdırdı!
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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde tribündeki sarı-kırmızlı bir taraftar dikkat çekti.
Taraftarın formasının arkasına "Ali Koç" yazdırdığı görüldü 👇
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