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Galatasaraylı Bir Taraftar Formasının Arkasına "Ali Koç" Yazdırdı!

Galatasaraylı Bir Taraftar Formasının Arkasına "Ali Koç" Yazdırdı!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
12.05.2024 - 18:46

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ın Karagümrük'e konuk olacağı maçta tribündeki bir sarı-kırmızılı taraftar dikkat çekti. Taraftar, formasının arkasına 'Ali Koç' yazdırdı.

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde tribündeki sarı-kırmızlı bir taraftar dikkat çekti.

Sonucu merakla beklenen mücadele öncesinde tribündeki sarı-kırmızlı bir taraftar dikkat çekti.

Taraftarın formasının arkasına "Ali Koç" yazdırdığı görüldü 👇

Taraftarın formasının arkasına "Ali Koç" yazdırdığı görüldü 👇

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