Oyundan Alındı Diye Teknik Direktörünün Üzerine Yürüdü! İsveçli Futbolcu Eric Smith Kendini Tutamadı
Oyundan Alındı Diye Teknik Direktörünün Üzerine Yürüdü! İsveçli Futbolcu Eric Smith Kendini Tutamadı
St. Pauli futbolcusu Eric Smith, oyundan alındığı için teknik direktör Fabian Hurzeler'e çok sert tepki gösterdi. İkili arasında gergin anlar yaşandı.
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Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında lider St. Pauli, Osnabrück'ü konuk etti.
Ev sahibi ekip, karşılaşmayı 3-1 kazarak ligin bitimine bir hafta kala Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.
Maçın 68. dakikası, karşılaşmanın öne çıkan anlarında biri oldu. Ev sahibi ekibin defans oyuncusu Eric Smith, oyundan aldığı için teknik direktörünün üzerine yürüdü.
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