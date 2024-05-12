"Bazı Şahıslar Engel Oldu" Dedi! Milli Futbolcu Merih Demiral'dan Fenerbahçe Açıklaması
"Bazı Şahıslar Engel Oldu" Dedi! Milli Futbolcu Merih Demiral'dan Fenerbahçe Açıklaması
Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, TRT SPOR'dan Veli Yiğit'e konuştu. Başarılı defans oyuncusu, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'den ayrılma sürecine dair çarpıcı sözler söyledi.
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Merih Demiral, 2016 yazında radikal bir karar alarak Fenerbahçe kariyerini sonlandırmıştı. Başarılı savunmacı, Portekiz 3. Lig ekibi AC Alcanenense'nin yolunu tutmuştu.
Demiral, daha sonra sırasıyla Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formalarıyla kendisini ispatlamıştı.
2023 -2024 sezonun başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki günlerini anlattı.
Milli futbolcu, "Fenerbahçe benim içimde bir ukte" diyerek o zamanlarda kendisine engel olunduğunu ifade etti.
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