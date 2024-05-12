Karagümrük Maçının Sonunda Galatasaray'ın Kalecisi Muslera'dan Olay Çıkış!
Karagümrük Maçının Sonunda Galatasaray'ın Kalecisi Muslera'dan Olay Çıkış!
Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, zorlu geçen Karagümrük maçının ardından soyunma odasına doğru yönelirken Türkçe konuştu. Uruguaylı futbolcunun ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.
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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü son dakikalarda Berkan Kutlu’nun attığı golle 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 99’a çıkardı ve bitime 2 hafta kala takipçisi Fenerbahçe’nin de Kayserispor’u yenmesiyle 6 puanlık farkı korudu.
Alınan kritik galibiyetin ardından kaleci Muslera, "Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor." diyerek sahayı terk etti.
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