Turizm Gölleri, İklim Krizinin Gölgesinde Yok Olmanın Eşiğinde! "Ömürleri Bitme Noktasına Geldi"

'Göller de tıpkı insanlar gibi doğar, gelişir ve ölür. Bu iki göl şu anda ölüme doğru, yani sonlarına doğru bir gidişatı vardır. Tabii ki nasıl ki insanlar ömürlerini uzatmak için birtakım önlemler alıyorsa, bu göllerin de ömürlerini uzatmak için birtakım önlemler alıyoruz. Bunların başında dip taraması geliyor. Yani sığlaşan gölü, dolan gölü ne yapıyoruz? Zaman zaman taramayla oradaki balçıkları, kumları, çakılları çekip alıyoruz ve gölün derinleşmesine neden oluyor. Ama öte yandan setler de yapıyoruz. Yani uzun eksen boyunca veya derenin yan kolları boyunca birtakım setler de koyarak dereye daha fazla sedimanın girmesini önlemeye çalışıyoruz. Bu iki gölün ömürlerinin hızlıca tükenmesinde ana faktör nedir derseniz, Trabzon ikliminin değişimidir.”