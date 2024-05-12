Turizm Gölleri, İklim Krizinin Gölgesinde Yok Olmanın Eşiğinde! "Ömürleri Bitme Noktasına Geldi"
Turizm Gölleri, İklim Krizinin Gölgesinde Yok Olmanın Eşiğinde! "Ömürleri Bitme Noktasına Geldi"
Trabzon’da, turizm merkezi Uzungöl ve Sera Gölü'nde, yağış rejiminde değişkenliğe yol açan küresel iklim değişikliğinin etkileriyle su seviyesi azaldı, göl tabanlarında kirliliğin yanı sıra tortu taşınımı, çamur ve yosunlaşma arttı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, iki gölün alarm verdiğini belirterek, 'Göller de tıpkı insanlar gibi doğar, gelişir ve ömürlerini tamamlarlar. Su seviyeleri önceki yıllara göre azalan Sera ve Uzungöl, artık alarm vermeye başladı. Yani sığlaşıyor, kirleniyor ve ömürlerinin artık bitme noktasına geldiğini bize gösteriyor' dedi.
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Küresel iklim değişikliği ve kuraklığın etkileriyle görülen ani, lokal ve şiddetli yağışların, sel, taşkın ve heyelanlara neden olduğu Doğu Karadeniz'de yağış rejiminde değişkenlik, doğada bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, yerli-yabancı binlerce turistin uğrak yeri olan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl ile Akçaabat ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, küresel iklim krizinin etkilerinden nasibini aldı.
Tabiat harikası turizm göllerinde son yıllarda su seviyesi azalırken, göl tabanlarında ise kirliliğin yanında tortu taşınımı, çamur ve yosunlaşma arttı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, dip tarama ile yapılan iyileştirme çalışmalarının uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirterek şunları söyledi:
Göllerin ömürlerinin tükenmesini, iklim değişimiyle ilişkilendiren Prof. Dr. Bektaş şunları ifade etti:
Trabzon'un iklim değişimine dair veriler de paylaşan Prof. Dr. Bektaş, "Son 50 yıla baktığımız zaman Trabzon'da sıcaklığın önemli bir şekilde arttığını görüyoruz. Yine buna bağlı olarak da yağışın az çok arttığını görüyoruz. Bu 2 temel faktör Trabzon'un veya çevresinin yarı tropikal bir iklime dönüştüğünü gösteriyor. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında sel ve heyelanların artmasına neden oluyor. Netice itibarıyla göllerin ölüme doğru gidişatını hızlandıran temel faktör ne oluyor? Doğu Karadeniz Bölgesinin iklim değişimi oluyor. Doğu Karadeniz'de göl turizmi oluşturacak yapay göllerle sürdürülebilir" ifadelerini kullandı.
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