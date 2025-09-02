onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Güller ve Günahlar Konusu Nedir? Güller ve Günahlar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Güller ve Günahlar Konusu Nedir? Güller ve Günahlar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.09.2025 - 11:46

Kanal D’nin yeni sezon için hazırladığı “Güller ve Günahlar”, aşk, ihanet ve sırlarla örülü dramatik hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, güçlü kadrosu ve sürükleyici kurgusuyla daha şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Aşkın en masum hali ile en büyük günahların iç içe geçtiği yapım, duygusal sahneleriyle izleyiciyi derinden etkilemeyi hedefliyor. Biz de sizler için diziye dair detayları derledik. Tüm merak ettikleriniz için gelin içeriğe geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güller ve Günahlar Konusu

Güller ve Günahlar Konusu

Dizi, başarılı iş insanı Serhat’ın hayatının bir gecede değişmesiyle başlıyor. Eşinin sakladığı büyük sırrı öğrenen Serhat, güven duygusunu yitirirken kendini büyük bir kaosun içinde buluyor. Tam bu dönemde hayatına giren dobra ve cesur Zeynep, ona hem umut hem de yeni sınavlar getiriyor. Aşk, sırlar ve ihaneti bir arada işleyen hikaye, iki farklı dünyanın çatışmasını etkileyici bir dille ekrana taşıyor.

Güller ve Günahlar Oyuncu Kadrosu

Güller ve Günahlar Oyuncu Kadrosu

Murat Yıldırım, Serhat karakteriyle ekrana dönüyor. Cemre Baysel ise güçlü ve kararlı Zeynep rolüyle seyirci karşısına çıkıyor. Kadroda ayrıca Gülenay Kalkan, Emel Çölgeçen, Ahmet Saraçoğlu, Oya Unustası ve Serdar Orçin gibi deneyimli oyuncular yer alıyor. Kaan Çakır, Derya Karadaş, Burak Altay gibi isimler de kadroda. Genç ve usta oyuncuların bir arada olması, dizinin kadrosunu oldukça dikkat çekici hale getiriyor.

Güller ve Günahlar Bölümler ve Sezonlar

Güller ve Günahlar Bölümler ve Sezonlar

Yeni sezon dizisi olarak hazırlanan “Güller ve Günahlar”, 2025 sonbaharında ekran yolculuğuna başlayacak. İlk sezonun 20 bölüme yakın bir planla hazırlandığı konuşuluyor. Kanal D’nin uzun soluklu projelerinden biri olması hedefleniyor.

Güller ve Günahlar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Güller ve Günahlar Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Dizi, yalnızca Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihi 2025 Eylül ayı olarak açıklandı ancak kesin gün henüz netleşmedi. Okuma provasının ardından set çalışmalarına hız verilen dizi, sonbahar döneminin en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Güller ve Günahlar Benzeri Diziler

Güller ve Günahlar Benzeri Diziler

Aşk, ihanet ve aile dramlarını seven izleyiciler için son dönemin dikkat çeken dizileri arasında Bahar, Sandık Kokusu, Bambaşka Biri, Ego, Ya Çok Seversen, Aile ve Kızılcık Şerbeti öne çıkıyor. Bu yapımlar, “Güller ve Günahlar” ile  aynı yoğun duyguları yaşatabilecek güncel alternatifler olabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın