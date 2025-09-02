Güller ve Günahlar Konusu Nedir? Güller ve Günahlar Oyuncuları ve Tüm Detaylar

Kanal D’nin yeni sezon için hazırladığı “Güller ve Günahlar”, aşk, ihanet ve sırlarla örülü dramatik hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, güçlü kadrosu ve sürükleyici kurgusuyla daha şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Aşkın en masum hali ile en büyük günahların iç içe geçtiği yapım, duygusal sahneleriyle izleyiciyi derinden etkilemeyi hedefliyor. Biz de sizler için diziye dair detayları derledik. Tüm merak ettikleriniz için gelin içeriğe geçelim!