Gül Sevda Değil, Şifa
40 milyon yıl.
Gülün bu dünyadaki fosil yaşıdır.
İnsanoğlu henüz yeryüzünde yokken gül vardı.
Fosil kayıtlarında gerçek aşk böyle başlar.
Konfüçyüs’ün bahçesinde huzurdur.
Kleopatra’nın yelkenindeki sevda rüzgarıdır.
Sezar’ı karşılamaya giderken gemisini gül suyuyla yıkattı.
Rüzgâr estikçe Akdeniz aşk koksun istedi.
Cihan padişahlarının fermanındaki zarafettir.
Fatih Sultan Mehmet’in elindeki asalettir.
Yine bir 14 Şubat.
Geçenlerde Ispartalı genç bir kadın girişimciyle tanıştım.
Anlattı İrem.
Sordum: "Gülün yağı mı? O da ne?"
Hakiki gülün kokusu insanı gerçekten sakinleştirir.
Eskiler boşuna kullanmazdı.
İrem tam bir azim hikayesi.
