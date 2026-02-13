Gül Sevda Değil, Şifa

Stresi azaltır, bedeni gevşetir.

Cilde değdiğinde de yatıştırır.

Kızarıklığı azaltır, hassasiyeti dengeler.

Sonra durdu.

“Asıl mesele şu,” dedi,

“Ciltle ruh birbirinden ayrı değildir.

Biri rahatladığında diğeri de rahatlar.”

Bu yüzden gerçek gül kullanıldığında sadece bir bakım yapılmaz.

İnsan biraz yavaşlar.

Kendine geri döner.

“Bu yeni keşfedilmiş bir şey değil,” diye devam etti.