Gregoryan Takvimine Göre Hangi Yıldayız?

Gregoryan Takvimine Göre Hangi Yıldayız?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 23:13

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı takvim sistemleriyle ilgili dikkat çekici bir soruya sahne oldu. Yarışmacıya “Gregoryan takvimine göre şu anda hangi yıldayız?” sorusu yöneltildi. Programın ardından sosyal medyada birçok kullanıcı doğru cevabı tartışmaya başladı.

Gregoryan takvimine göre şu anda hangi yıldayız?

Gregoryan takvimine göre şu anda hangi yıldayız?

A- 1525

B- 2017

C- 2025

D- 4662

Cevap C yani 2025.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
