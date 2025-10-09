Gregoryan Takvimine Göre Hangi Yıldayız?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 9 Ekim 2025 Perşembe akşamı takvim sistemleriyle ilgili dikkat çekici bir soruya sahne oldu. Yarışmacıya “Gregoryan takvimine göre şu anda hangi yıldayız?” sorusu yöneltildi. Programın ardından sosyal medyada birçok kullanıcı doğru cevabı tartışmaya başladı.