Grammy Ödül Törenlerinde Yaşanmış Unutulmaz Skandallar
Sahneye fırlayan sanatçılar, yanlış açıklanan ödüller, iddialı kostümler veya aylarca konuşulan performanslar… Grammy sahnesi zaman zaman müzikten çok, skandallarıyla hafızalara kazındı. İşte Gramy tarihinin “Ne geceydi be!” dedirten unutulmaz anları. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Michael Jackson’ın krallığını ilan ettiği an!
Milli Vanilli’nin Grammy’si geri alındı!
Jennifer Lopez ve unutulmayan yeşil elbisesi!
Kanye West’in sahneye fırlaması!
Adele’in “25” albümüyle Beyonce’yi geride bırakması!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trevor Noah’ın açılış konuşması ve Dua Lipa tartışması!
Miley Cyrus ve olaylı teşekkür konuşması!
Bianca Censori’nin transparan kıyafeti!
Beyonce'nin ödül aldığındaki 'şok' tepkisi!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın