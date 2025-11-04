onedio
Grammy Ödül Törenlerinde Yaşanmış Unutulmaz Skandallar

İrem Coşkun
04.11.2025 - 16:01

Sahneye fırlayan sanatçılar, yanlış açıklanan ödüller, iddialı kostümler veya aylarca konuşulan performanslar… Grammy sahnesi zaman zaman müzikten çok, skandallarıyla hafızalara kazındı. İşte Gramy tarihinin “Ne geceydi be!” dedirten unutulmaz anları. 👇

Michael Jackson’ın krallığını ilan ettiği an!

Michael Jackson’ın krallığını ilan ettiği an!

Michael Jackson 1984 Grammy töreninde adeta şov yapmıştı! Sekiz ödül kazanan MJ, sahnede “Thriller” ile tarihe geçti. Ama o gece konuşulan sadece ödüller değildi; Jackson’ın sahneye çıkmadan önce Diana Ross’la yaşadığı backstage gerilimi, magazin dünyasını çalkaladı! İkilinin arasında, ödül adaylığı sebebiyle kıskançlık krizi yaşandığı söylentileri bugün bile hala unutulmadı.

Milli Vanilli’nin Grammy’si geri alındı!

Milli Vanilli’nin Grammy’si geri alındı!

1991 yılında, Milli Vanilli, “En İyi Yeni Sanatçı” ödülünü kazandıktan kısa süre sonra playback yaptıkları ortaya çıktı. 😳 Gerçek sesleri bile kendi albümlerinde yoktu! Grammy komitesi tarihte ilk kez bir ödülü geri aldı ve müzik dünyasında büyük bir tartışmaya neden oldu! O olaydan sonra Grammy sahnelerinde canlı performans şartı neredeyse kural haline geldi.

Jennifer Lopez ve unutulmayan yeşil elbisesi!

Jennifer Lopez ve unutulmayan yeşil elbisesi!

2000 yılında Jennifer Lopez’in o efsanevi yeşil elbisesi Grammy tarihine geçti! Modacı Donatella Versace bile “Ben bile bu kadarını beklemiyordum.” demişti. Grammy kırmızı halısı o günden sonra artık sadece moda değil, “cesaret simgesi” olarak anılmaya başlandı.

Kanye West’in sahneye fırlaması!

Kanye West’in sahneye fırlaması!

2009 Grammy Ödüllerinde Taylor Swift “Yılın Kadın Sanatçısı” ödülünü alırken Kanye West mikrofonu kapıp “Bu ödülü Beyonce hak ediyordu!” diyerek töreni sabote etti! Bu olay sadece Grammy’nin değil, müzik tarihinin de unutulmaz olaylarından biri oldu. Ama konu Kanye West olunca insan pek de şaşıramıyor. 🙄

Adele’in “25” albümüyle Beyonce’yi geride bırakması!

Adele’in “25” albümüyle Beyonce’yi geride bırakması!

2017’de “Yılın Albümü” ödülünü Adele kazandığında salondaki hava bir anda gerildi. Çünkü herkes Beyonce’nin Lemonade albümünü favori görüyordu. Adele sahnede ödülünü alırken “Beyoncé, sen bu ödülü hak ettin!” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Bu durum bazıları için 'Sevincini yaşayamadı!' şeklinde yorumlandı!

Trevor Noah’ın açılış konuşması ve Dua Lipa tartışması!

Trevor Noah’ın açılış konuşması ve Dua Lipa tartışması!

2024 Grammy Ödülleri’nin açılışında sunucu Trevor Noah, her zamanki esprili tarzıyla sahneye çıktı ama bu kez şakalarından biri fazlasıyla gündem oldu. Dua Lipa’yı sahneye davet etmeden hemen önce yaptığı “Bu gece bazıları kırmızı halıda parladı, bazılarıysa sadece parlak görünmeye çalıştı.” esprisi, seyirciden gelen tepkilerle buz gibi bir hava yarattı! Sosyal medya kullanıcıları Trevor’ın sözlerinin açıkça Dua Lipa’ya gönderme olduğunu iddia etti. Çünkü o yıl şarkıcının cesur kırmızı elbisesi eleştirilerin odağındaydı. Dua Lipa ise sahneye çıktığında sadece gülümseyip “Parlamak benim işim, Trevor.” diyerek durum toparladı.

Miley Cyrus ve olaylı teşekkür konuşması!

Miley Cyrus ve olaylı teşekkür konuşması!

2025 Grammy'lerinde Miley Cyrus “Flowers” ile ödül alırken teşekkür konuşmasında Beyonce’ye göndermeli bir yorum yaptı: “Sen olmasaydın biz olmazdık.” Cümlenin anlamı tam anlaşılamadı, ama sosyal medyada “Miley ne demek istedi?” tartışmaları yarattı. Hatta bu olaydan sonra 'Beyonce'ye teşekkür etmek mecburu mi?' gibi sorular gündeme geldi.

Bianca Censori’nin transparan kıyafeti!

Bianca Censori’nin transparan kıyafeti!

2025 Grammy'lerinin skandalları bununla kalmadı tabii! Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıda, kendisini neredeyse çıplak gösteren bir kıyafetleydi! Bazı platformlar görüntüleri sansürlemek zorunda kaldı. Ama herkes aynı fikirdeydi, Grammy tarihinde böyle bir an daha önce yaşanmamıştı. Kanye’nin yüzündeki rahatlık, sosyal medyada “Planlı provokasyon.” teorilerini gündeme getirdi. Ve o görüntüler uzun süre gündemden düşmedi!

Beyonce'nin ödül aldığındaki 'şok' tepkisi!

Beyonce'nin ödül aldığındaki 'şok' tepkisi!

2025 Grammy'lerinde Beyonce'nin 'En İyi Country Albümü' ödülünü kazandığını öğrendiği sırada verdiği 'şok' tepki, bazı kesimler tarafından yapmacık bulundu. Bu kategoride ödül kazanan ilk siyahi şarkıcı olarak duruma fazlasıyla şaşırmış gibi görünse de Beyonce'nin bu tepkileri sosyal medyada uzun süre gündem oldu.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio'da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
