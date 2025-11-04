Grammy Ödül Törenlerinde Yaşanmış Unutulmaz Skandallar

2024 Grammy Ödülleri’nin açılışında sunucu Trevor Noah, her zamanki esprili tarzıyla sahneye çıktı ama bu kez şakalarından biri fazlasıyla gündem oldu. Dua Lipa’yı sahneye davet etmeden hemen önce yaptığı “Bu gece bazıları kırmızı halıda parladı, bazılarıysa sadece parlak görünmeye çalıştı.” esprisi, seyirciden gelen tepkilerle buz gibi bir hava yarattı! Sosyal medya kullanıcıları Trevor’ın sözlerinin açıkça Dua Lipa’ya gönderme olduğunu iddia etti. Çünkü o yıl şarkıcının cesur kırmızı elbisesi eleştirilerin odağındaydı. Dua Lipa ise sahneye çıktığında sadece gülümseyip “Parlamak benim işim, Trevor.” diyerek durum toparladı.