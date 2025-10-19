Gözenek Görünümünün Sıkılaşması İçin Ne Yapmalısın?

Senin için gözeneklerin düşmanı güneş ışınları. UV ışınları hem cilt için pek yararlı değil malum. Bu yüzden senin en büyük dostun iyi bir güneş kremi olmalı! Düzenli SPF kullanarak hem yaşlanma belirtilerini geciktirebilecek hem de gözenek görünümünü azaltabileceksin. Bir taşla iki kuş yani!