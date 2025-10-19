Gözenek Görünümünün Sıkılaşması İçin Ne Yapmalısın?
Gözenekler… Hepimiz onları biraz olsun sıkılaştırmak ve daha düzgün bir cilde kavuşmak istiyoruz. Peki senin cilt tipine, alışkanlıklarına ve seçimlerine göre gözenek görünümünü sıkılaştırmak için hangi yol daha uygun? Bu sorunun cevabını merak ediyorsan seni testimize alalım!
1. Sabah uyandığında cildin nasıl oluyor?
2. Cilt temizliğini ne sıklıkla yapıyorsun?
3. Burası önemli! Cilt bakımında hangi ürünü asla eksik etmiyorsun?
4. Peki, gözeneklerini en çok ne zaman fark ediyorsun?
5. Cildinde gözeneklerin en belirgin olduğu bölge hangisi?
6. Günde ortalama kaç bardak su içiyorsun?
7. Söz konusu cilt bakımı olduğunda doğal tarifleri sever misin?
8. Son olarak, hangi güzellik alışkanlığına daha çok dikkat ediyorsun?
Temizlik senin en büyük silahın!
Nem dengesini sağlarsan kazanırsın!
Güneş karşı korunarak gözeneklerini kurtarırsın!
Dengeyi sağlaman her şeyi değiştirecek!
