Gitarıyla İnsanı Büyülü Bir Yolculuğa Çıkartan Adam: Santana

Rock tarihine damga vurmuş sayısız müzisyen var ama Carlos Santana bambaşka bir yerde duruyor. O sadece gitarıyla virtüözlüğünü konuşturan bir sanatçı olmaktan ibaret değil. Bunun yanında latin ritimlerini, blues’un ruhunu ve rock’ın enerjisini aynı potada eritip insanı adeta başka bir evrene ışınlayan bir dahi! Gelin, bu efsanenin hayatına ve müziğine biraz yakından bakalım...