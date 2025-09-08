Gitarıyla İnsanı Büyülü Bir Yolculuğa Çıkartan Adam: Santana
Rock tarihine damga vurmuş sayısız müzisyen var ama Carlos Santana bambaşka bir yerde duruyor. O sadece gitarıyla virtüözlüğünü konuşturan bir sanatçı olmaktan ibaret değil. Bunun yanında latin ritimlerini, blues’un ruhunu ve rock’ın enerjisini aynı potada eritip insanı adeta başka bir evrene ışınlayan bir dahi! Gelin, bu efsanenin hayatına ve müziğine biraz yakından bakalım...
Black Magic Woman
Oye Como Va
Samba Pa Ti
Soul Sacrifice
Europa (Earth’s Cry Heaven’s Smile
Smooth feat. Rob Thomas
She’s Not There
Hold On
Maria Maria feat. The Product G&B
