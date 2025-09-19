Gidemediğin Festivalleri, Evde Yaşayabileceğin 11 Şarkı
Festival sezonunu evde kaçırmak zorunda kalıyorsan üzülme! Gidemediğin büyük festivalleri evinde yaşamanın keyfini çıkarabileceğin 11 şarkıyı bir araya getirdik. İster dans et, ister duygusal bir mola ver, bu listeyle evde de unutulmaz bir festival deneyimi yaşayabilirsin.
1. Dua Lipa - Dance The Night
2. Travis Scott - FE!N ft. Playboi Carti
3. Hayko Cepkin - Ben İnsan Değil Miyim
4. Rosalía - Despechá
5. Duman - Hayatı Yaşa
6. Shakira - Girl Like Me
7. Manifest - Snap
8. Doja Cat - Woman
9. Jennifer Lopez - Let’s Get Loud
10. Can Bonomo - Kanadım Aştan
11. Şebnem Ferah - Ben Şarkımı Söylerken
