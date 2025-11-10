Gerçekten Zengin Gibi Düşünebiliyor musun?
Zenginlik sadece bankadaki rakam değil tutum, öncelikler ve karar verme biçiminle de ilgilidir. Bu testte harcama alışkanlıklarından yatırım tercihlerine, sosyal ilişkilerinden zaman yönetimine kadar 10 soru var. Cevaplarına göre“gerçek zengin zihniyetine ne kadar yakın olduğunu öğreniyoruz!
Hadi teste!
1. Tatil planlarken önceliğin nedir?
2. Gelirin arttığında ilk tepkilerin hangisi olur?
3. Yeni bir iş veya girişim fikri çıktığında nasıl davranırsın?
4. Kredi/kart kullanımın nasıldır?
5. Yatırım hakkında ne kadar bilgin var ve nasıl davranırsın?
6. Sosyal çevrende görünür statü senin için ne kadar önemli?
7. Para harcarken kararını en çok etkileyen nedir?
8. Kariyer hedeflerinde hangi yaklaşımı benimsersin?
9. Zengin insanlar hakkında hangi fikire daha yakınsın?
10. Zaman yönetimi ve verimlilik senin için nasıl?
Sen gerçek bir zengin gibi düşünüyorsun!
Sen çoğu zaman zengin gibi düşünüyorsun!
Sen tam anlamıyla zengin gibi düşünemiyorsun!
Sen hala zengin gibi düşünemiyorsun!
