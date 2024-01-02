Gelmiş Geçmiş En Sansasyonel Liderlerden Fidel Castro, 65 Sene Önce Bugün Küba'nın Önderi Oldu
Gelmiş Geçmiş En Sansasyonel Liderlerden Fidel Castro, 65 Sene Önce Bugün Küba'nın Önderi Oldu
Dünyanın en çok tanınan ve tartışılan liderlerinden, Küba Devrimi önderi Fidel Castro, başarılı olan Devrim'in ardından ilk kez 2 Ocak 1959'da Küba lideri oldu.
Castro için bu dönem, çok zorlu ve uzun bir yolun ardından ulaştığı zirve noktasıydı. Sonrasındaysa çok uzun yıllar ülkesinin lideri olarak kalmayı başardı.
Bu içeriğimizde Fidel Castro'nun Küba Lideri olma sürecini yeniden anımsayacağız.
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Fidel Alejandro Castro Ruz, tüm dünyanın tanıdığı ismiyle Fidel Castro. Küba Devrimi'nin lideri ve uzun yıllar ülkesini yönetmiş devlet başkanı.
Kübalı asker ve diktatör Batista, 1940 yılından beri ülkenin hakimiyetini elinde tutuyordu. O zamanlar genç bir Küba Halk Partisi üyesi olan Castro, Batista yönetimine karşı silahlı mücadeleye katıldı.
Mahkeme sonunda 16 yıl ceza aldı. Juventud Adasında 21 ay tutsak kaldıktan sonra Batista'nın emriyle cezasının geriye kalan bölümü bağışlandı. Bu affediş, Batısta'ya çok pahalıya mal olacaktı.
Küba'ya döndükten sonra hükûmet kuvvetleriyle girişilen çatışmalarda arkadaşlarının çoğunu yitiren Castro, aralarında kardeşi Raul Castro ve dava arkadaşı Ernesto Che Guevara'nın da bulunduğu 12 arkadaşıyla birlikte Maestra Dağlarına çekildi.
İktidara gelen Fidel Castro ve arkaşları, ilk olarak fiyatları ve kiraları düşürdü. Ardından köklü bir toprak reformu başlattı. 40 hektarı geçen toprak bedelleri 20 yılda ödenmek üzere kamulaştırıldı ve halk çiftlikleri olarak işletilmeye başlandı.
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15 Nisan 1961 günü sabah saatlerinde sekiz Douglas B-26B Invader bombardıman uçağı üç grup halinde havalanarak Havana ve Santiago de Cuba’daki havaalanlarına saldırdı. Domuzlar Körfezine çıkarma yapıldı.
1976'da Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu başkanlığını üstlenen Castro, Küba'nın tek önderi ve hakimi olarak bütünüyle kendisine bağlı bir devlet mekanizması inşa etti. Artık rakipsizdi.
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