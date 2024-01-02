Gelmiş Geçmiş En Sansasyonel Liderlerden Fidel Castro, 65 Sene Önce Bugün Küba'nın Önderi Oldu

Dünyanın en çok tanınan ve tartışılan liderlerinden, Küba Devrimi önderi Fidel Castro, başarılı olan Devrim'in ardından ilk kez 2 Ocak 1959'da Küba lideri oldu.

Castro için bu dönem, çok zorlu ve uzun bir yolun ardından ulaştığı zirve noktasıydı. Sonrasındaysa çok uzun yıllar ülkesinin lideri olarak kalmayı başardı.

Bu içeriğimizde Fidel Castro'nun Küba Lideri olma sürecini yeniden anımsayacağız.