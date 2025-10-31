Gece Yarısı Makarna Yiyip Kendinizle Konuşurken Çalacak 10 Şarkı
Gece yarısı dans ederek makarna yapmanın keyfini bilen bilir. Bir yandan makarnayı süzerken, bir yandan da kulaklıkta en sevilen şarkılar olur. Bazen neşeli, bazen hüzünlü olsa da o an her şey daha anlamlı hale gelir...
1. Will I See You Again?
2. Can I Call You Rose
3. Lovefool
4. Texas Sun
5. Weak for your Love
6. Memory Box
7. Only You
8. Didn't Cha Know
9. Gypsy
10. All Your'n
