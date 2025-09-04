Gece Saat Üçte Temizlik Yaparken Arkada Çalan Şarkılar
Bazen temizlik perileri en beklenmedik zamanda kapımızı çalar. Özellikle de saat gece üçse ve sizin kapınızı çaldıysa bilin ki konunun temizlikle pek bir alakası yok... İşte tam bu anlarda overthink yaparken size duygu dolu şekilde eşlik edecek şarkılar!
1. White Ferrari
2. Sexyback
3. Young and Beautiful
4. Stay
5. Waiting Room
6. Fade Into You
7. Doctor, My Eyes
8. Wash
9. Sailor Song
10. Kiss You
11. Hot N Cold
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
