“Gazi”, “Şanlı” ve “Kahraman” Unvanlı Üç İle Komşu Olan Tek İl Hangisidir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
22.01.2026 - 23:03

22 Ocak Perşembe günü Kim Milyoner Olmak İster’de ekrana gelen bu coğrafya sorusu, Türkiye haritasına hâkim olan izleyicileri bile düşündürdü. Unvanlı şehirlerin komşuluk ilişkisi sosyal medyada da dikkat çekti.

Verilen “Gazi”, “Şanlı” ve “Kahraman” unvanlarıyla günümüzdeki adları oluşan üç ilin de komşu olduğu tek il hangisidir?

Doğru Cevap: C: Adıyaman

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
