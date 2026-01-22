“Gazi”, “Şanlı” ve “Kahraman” Unvanlı Üç İle Komşu Olan Tek İl Hangisidir?
22 Ocak Perşembe günü Kim Milyoner Olmak İster’de ekrana gelen bu coğrafya sorusu, Türkiye haritasına hâkim olan izleyicileri bile düşündürdü. Unvanlı şehirlerin komşuluk ilişkisi sosyal medyada da dikkat çekti.
Verilen “Gazi”, “Şanlı” ve “Kahraman” unvanlarıyla günümüzdeki adları oluşan üç ilin de komşu olduğu tek il hangisidir?
