Gazeteci Hrant Dink, Öldürülüşünün 19. Yılında Kar Yağışı Altında Anıldı
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci yazar Hrant Dink için öldürülüşünün 19. yılında, öldürüldüğü Sebat Apartmanı önünde dostları tarafından anma töreni düzenlendi. Anmada, tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gönderdiği mektup da okundu.
Hrant Dink, öldürülmesinin 19. senesinde kar yağışı altında anıldı.
