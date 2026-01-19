onedio
Gazeteci Hrant Dink, Öldürülüşünün 19. Yılında Kar Yağışı Altında Anıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.01.2026 - 20:05

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci yazar Hrant Dink için öldürülüşünün 19. yılında, öldürüldüğü Sebat Apartmanı önünde dostları tarafından anma töreni düzenlendi. Anmada, tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gönderdiği mektup da okundu.

Hrant Dink, öldürülmesinin 19. senesinde kar yağışı altında anıldı.

Agos Gazeteci Genel Yayın Yönetmeni, gazeteci ve yazar Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de İstanbul’un Şişli ilçesinde Agos gazetesinin de bulunduğu Sebat Apartmanı’nın önünde vurularak öldürülmüştü. Cinayet günü 17 yaşındaki katil Ogün Samast 15 Kasım 2023’te ‘iyi hal’i göz önünde bulundurularak denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmişti.

Ölümünün 19’uncu yılında Hrant Dink’i anmak isteyen yüzlerce insan Sebat Apartmanı önünde toplandı. Anmada ‘Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeni’yiz’, ‘Hrant için adalet için’ sloganları atıldı.

Üç çocuk babası Dink, öldürüldüğünde 52 yaşındaydı. Cinayet mahalinde çekilen altı delik ayakkabısının fotoğrafı günlerce konuşulmuştu.

Anmaya mesaj gönderen tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kalabalığa şöyle seslendi: “Hep birlikte, Hrant’ın izinde, adaletin peşindeyiz. Birimiz tutsak olunca hepimizin ruhu incinir. Birimiz düştüğünde hepimiz yaralanırız. Ama ne tutsaklıkla, ne kurşunla kardeşliğimizi öldürebildiler. Söz veriyorum: Seneye ben de o meydanda olacağım.”

