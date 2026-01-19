onedio
İş Arayan ve İş Değiştireceklere ‘Kod’ Müjdesi: e-Devlet’teki SGK Hizmet Dökümü Belgesinde Yeni Dönem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.01.2026 - 18:17

Çalışma hayatında dengeleri değiştirecek emsal bir karara imza atıldı. İşverenlerin tek taraflı beyanıyla sicillere işlenen ve çalışanların yeni iş bulmasını zorlaştıran işten çıkış kodları, e-Devlet üzerinden alınan hizmet dökümlerinden kaldırıldı.

Kaynak: Burak Taşçı / NTV

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca çalışanın kariyerini ve iş bulma sürecini doğrudan etkileyen e-Devlet belgelerinde sessiz sedasız ancak etkisi büyük bir düzenlemeye gitti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca çalışanın kariyerini ve iş bulma sürecini doğrudan etkileyen e-Devlet belgelerinde sessiz sedasız ancak etkisi büyük bir düzenlemeye gitti.

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre; Özellikle iş değiştirme sürecinde çalışanların karşısına bir engel olarak çıkan ve pandemiden bu yana tartışma konusu olan işten ayrılış nedenleri, artık standart hizmet dökümlerinde yer almayacak. Yapılan sistem güncellemesiyle birlikte, iş başvurularında sıklıkla talep edilen 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü' belgelerinden, fesih nedenini gösteren kodlar ve bu kodların açıklamaları tamamen temizlendi.

Bu yeni uygulama sayesinde, bir çalışan e-Devlet üzerinden barkodlu belge oluşturup bunu yeni işverenine sunduğunda, daha önceki işinden atılma veya ayrılma gerekçesine dair ibareler belgede görünmeyecek. Sistem, çalışanın kendi bilgi edinme hakkını ise saklı tutuyor. Vatandaşlar kendi şifreleriyle sisteme giriş yaptıklarında şahsi ekranlarında çıkış kodlarını görmeye devam edebilecek, fakat üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşılan resmi evraklarda bu 'hassas' veri gizlenmiş olacak. Ancak yeni işveren, standart hizmet dökümü yerine spesifik olarak 'İşten Ayrılış Bildirgesi'ni talep ederse, fesih nedeni bu özel formda görünmeye devam edecek.

Uygulamanın değişmesindeki temel dayanak ise Danıştay’ın 14 Ekim 2024 tarihinde aldığı kritik iptal kararı oldu. Yüksek mahkeme, özellikle yüz kızartıcı suçları veya ahlaka aykırı davranışları ima eden kodların, henüz bir mahkeme kararıyla kesinleşmeden resmi kayıtlara geçmesini hukuka aykırı buldu. İşverenin tek taraflı iddiasının, çalışanın gelecekteki iş bulma hürriyetini kısıtladığına ve çalışma hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Danıştay, mevcut durumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ve Anayasa ile güvence altına alınan çalışma hakkına ters düştüğüne hükmetti. Böylece, yargı süreci tamamlanmadan işçinin sicilinin haksız yere kirlenmesinin önüne geçilmiş oldu.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
