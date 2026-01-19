İş Arayan ve İş Değiştireceklere ‘Kod’ Müjdesi: e-Devlet’teki SGK Hizmet Dökümü Belgesinde Yeni Dönem

NTV’den Burak Taşçı’nın haberine göre; Özellikle iş değiştirme sürecinde çalışanların karşısına bir engel olarak çıkan ve pandemiden bu yana tartışma konusu olan işten ayrılış nedenleri, artık standart hizmet dökümlerinde yer almayacak. Yapılan sistem güncellemesiyle birlikte, iş başvurularında sıklıkla talep edilen 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü' belgelerinden, fesih nedenini gösteren kodlar ve bu kodların açıklamaları tamamen temizlendi.

Bu yeni uygulama sayesinde, bir çalışan e-Devlet üzerinden barkodlu belge oluşturup bunu yeni işverenine sunduğunda, daha önceki işinden atılma veya ayrılma gerekçesine dair ibareler belgede görünmeyecek. Sistem, çalışanın kendi bilgi edinme hakkını ise saklı tutuyor. Vatandaşlar kendi şifreleriyle sisteme giriş yaptıklarında şahsi ekranlarında çıkış kodlarını görmeye devam edebilecek, fakat üçüncü şahıslarla veya kurumlarla paylaşılan resmi evraklarda bu 'hassas' veri gizlenmiş olacak. Ancak yeni işveren, standart hizmet dökümü yerine spesifik olarak 'İşten Ayrılış Bildirgesi'ni talep ederse, fesih nedeni bu özel formda görünmeye devam edecek.

Uygulamanın değişmesindeki temel dayanak ise Danıştay’ın 14 Ekim 2024 tarihinde aldığı kritik iptal kararı oldu. Yüksek mahkeme, özellikle yüz kızartıcı suçları veya ahlaka aykırı davranışları ima eden kodların, henüz bir mahkeme kararıyla kesinleşmeden resmi kayıtlara geçmesini hukuka aykırı buldu. İşverenin tek taraflı iddiasının, çalışanın gelecekteki iş bulma hürriyetini kısıtladığına ve çalışma hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Danıştay, mevcut durumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ve Anayasa ile güvence altına alınan çalışma hakkına ters düştüğüne hükmetti. Böylece, yargı süreci tamamlanmadan işçinin sicilinin haksız yere kirlenmesinin önüne geçilmiş oldu.