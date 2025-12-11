Gazeteci Enver Aysever Gözaltına Alındı: “Sağcılık Ahlaksızlıktır” Demişti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YouTube üzerinden yayınlar yapan gazeteci Enver Aysever, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Enver Aysever'in sağcılık ile ilgili açıklamaları 👇
Envet Aysever'in avukatından açıklama 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
AKP bariz bir şekilde battı balık yan gider kafasıyla hareket ediyor.
Kıçımla gülersem benide gözaltına alırlardı acaba ?