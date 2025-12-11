onedio
Gazeteci Enver Aysever Gözaltına Alındı: “Sağcılık Ahlaksızlıktır” Demişti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.12.2025 - 07:11

Gazeteci Enver Aysever, geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yaptığı yayında “Sağcılık ahlaksızlıktır” ifadelerini kullanmıştı. Aysever, akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Enver Aysever’in emniyetteki işlemlerinin ardından bugün savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

YouTube üzerinden yayınlar yapan gazeteci Enver Aysever, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü’ye verdiği röportajı değerlendiren Aysever, “Sağcılık bir ahlaksızlıktır. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın.” ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, Sözcü’ye verdiği röportajda “Ülkemize komünizm gelmesin diye yıllarca mücadele ettim.” demişti.

Enver Aysever'in sağcılık ile ilgili açıklamaları 👇

Envet Aysever'in avukatından açıklama 👇

İsmail Kahraman
Bozkurt

AKP bariz bir şekilde battı balık yan gider kafasıyla hareket ediyor.

kunti

Kıçımla gülersem benide gözaltına alırlardı acaba ?