Gazeteci Enver Aysever Gözaltına Alındı: “Sağcılık Ahlaksızlıktır” Demişti

Tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü’ye verdiği röportajı değerlendiren Aysever, “Sağcılık bir ahlaksızlıktır. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın.” ifadelerini kullanmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, Sözcü’ye verdiği röportajda “Ülkemize komünizm gelmesin diye yıllarca mücadele ettim.” demişti.