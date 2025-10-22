onedio
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt Maçında İlk 11'i Belli Oldu

Hakan Karakoca
22.10.2025 - 19:08

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3.haftasında evinde Bodo/Glimt ile karşı karşıya geliyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 19.45'te başlayacak maçta ilk 11'ler belli oldu. 

Victor Osimhen maça ilk 11'de başlarken Mauro Icardi maça yedek kulübesinde başlayacak.

Galatasaray ve Bodo/Glimt'in ilk 11'leri belli oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ilk 11'ler...

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hauge, Hogh.

19.45'te TRT1'den canlı yayınlanacak maçta hakem İngiltere'den Micheal Oliver olacak.

