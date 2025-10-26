onedio
Frekansını Yükseltmek İçin Dinlemen Gereken 10 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.10.2025 - 10:01

Hem ruhunu hem enerjini yükseltecek o şarkılarla dolu bir listeye hazır mısın? Bu listede frekansını bir anda yükseğe çekecek şarkıları özenle seçtik. Dinledikçe sana iyi gelecek, enerjin yükselecek. Hazırsan hadi bakalım bu enerji dolu listeye bakalım ve anında frekansımızı yükseltelim!

1. Coldplay – Adventure of a Lifetime

2. Florence + The Machine – Dog Days Are Over

3. Of Monsters and Men – Little Talks

4. Kygo & Whitney Houston – Higher Love

5. Avicii – Wake Me Up

6. Pharrell Williams – Happy

7. Sigur Rós – Hoppípolla

8. Dua Lipa – Levitating

9. Beyoncé – Love on Top

10. M83 – Midnight City

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
