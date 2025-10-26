Frekansını Yükseltmek İçin Dinlemen Gereken 10 Şarkı
Hem ruhunu hem enerjini yükseltecek o şarkılarla dolu bir listeye hazır mısın? Bu listede frekansını bir anda yükseğe çekecek şarkıları özenle seçtik. Dinledikçe sana iyi gelecek, enerjin yükselecek. Hazırsan hadi bakalım bu enerji dolu listeye bakalım ve anında frekansımızı yükseltelim!
1. Coldplay – Adventure of a Lifetime
2. Florence + The Machine – Dog Days Are Over
3. Of Monsters and Men – Little Talks
4. Kygo & Whitney Houston – Higher Love
5. Avicii – Wake Me Up
6. Pharrell Williams – Happy
7. Sigur Rós – Hoppípolla
8. Dua Lipa – Levitating
9. Beyoncé – Love on Top
10. M83 – Midnight City
