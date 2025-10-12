Frankfurt Yönetiminin TFF ile Can Uzun'un Aldığı Süreyle İlgili Görüştüğü İddia Edildi
Eintracht Frankfurt’ta bu sezon 9 maçta 6 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki genç yıldız Can Uzun, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosuna davet edilmişti.
Ancak Bulgaristan karşılaşmasında az süre alan Can Uzun’la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Frankfurt, TFF ile Can Uzun'un durumunu görüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Tehdit ettiler" iddiası
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın