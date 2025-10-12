Frankfurt Yönetiminin TFF ile Can Uzun'un Aldığı Süreyle İlgili Görüştüğü İddia Edildi

Eintracht Frankfurt’ta bu sezon 9 maçta 6 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki genç yıldız Can Uzun, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosuna davet edilmişti.

Ancak Bulgaristan karşılaşmasında az süre alan Can Uzun’la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.