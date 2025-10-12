onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Frankfurt Yönetiminin TFF ile Can Uzun'un Aldığı Süreyle İlgili Görüştüğü İddia Edildi

Frankfurt Yönetiminin TFF ile Can Uzun'un Aldığı Süreyle İlgili Görüştüğü İddia Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.10.2025 - 00:33

Eintracht Frankfurt’ta bu sezon 9 maçta 6 gol ve 4 asistle dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki genç yıldız Can Uzun, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosuna davet edilmişti.

Ancak Bulgaristan karşılaşmasında az süre alan Can Uzun’la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Frankfurt, TFF ile Can Uzun'un durumunu görüştü.

Frankfurt, TFF ile Can Uzun'un durumunu görüştü.

Genç futbolcu, milli takımın dün akşam tarihinde ilk kez deplasmanda kazandığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 6-1 sona eren maçta Can Uzun, 69. dakikada Arda Güler’in yerine oyuna girdi.

Alman basınından Bild'in haberine göre ise Eintracht Frankfurt, oyuncusunun milli takımda yeterli süre bulmamasından memnun değil. Haberde, kulüp yetkililerinin Bulgaristan maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu’yla bu konuda temas kurduğu öne sürüldü.

"Tehdit ettiler" iddiası

"Tehdit ettiler" iddiası

Haberde, Eintracht Frankfurt’un TFF yetkilileriyle yaptığı görüşmede Can Uzun’a daha fazla forma şansı verilmesini istediği öne sürüldü. Ayrıca, kulübün bu talebin karşılanmaması durumunda genç oyuncuyu ilerleyen dönemde milli takıma göndermeme tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın