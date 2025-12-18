Fiyat Artışı Yolda mı? 2026 Yılında Market Poşetleri Kaç Para Olacak?
Halk TV'nin aktardığına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altındaki Ambalaj Komisyonu’nda 2026 beklentileri de masaya yatırıldı. 50 kuruşa satılan market poşetleri için fiyat artışı gündeme geldi. Market temsilcileri ve perakendeciler 50 kuruşun maliyetleri karşılamadığını söyleyerek artış istedi. Bakanlık ise marketlerin artış isteğini fazla buldu. Peki yeni yılda market poşetleri kaç lira olacak?
Zincir market temsilcileri 2.5 lira diyor.
Bakanlık makul bulmadı
