Fiyat Artışı Yolda mı? 2026 Yılında Market Poşetleri Kaç Para Olacak?

Fiyat Artışı Yolda mı? 2026 Yılında Market Poşetleri Kaç Para Olacak?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.12.2025 - 14:14

Halk TV'nin aktardığına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çatısı altındaki Ambalaj Komisyonu’nda 2026 beklentileri de masaya yatırıldı. 50 kuruşa satılan market poşetleri için fiyat artışı gündeme geldi. Market temsilcileri ve perakendeciler 50 kuruşun maliyetleri karşılamadığını söyleyerek artış istedi. Bakanlık ise marketlerin artış isteğini fazla buldu. Peki yeni yılda market poşetleri kaç lira olacak?

Zincir market temsilcileri 2.5 lira diyor.

Zincir market temsilcileri 2.5 lira diyor.

Toplantıya katılan zincir marketlerin temsilcileri poşetlerin maliyetini ileri sürerek 50-75 kuruş maliyeti olan bir plastik poşetin 2.5 liraya satılmasını talep etti. Bu da 50 kuruş olduğunu baz alarak yaklaşık %400'lük bir artışa denk geliyor.

Bakanlık makul bulmadı

Bakanlık makul bulmadı

Bakanlık kaynakları ise enflasyonla mücadele ve alım gücü gerekçesiyle 2,5 lirayı makul bulmadıklarını belirtti. 50 kuruşluk fiyatın yeniden değerleme oranı düzeyinde artırılmasına dönük daha sınırlı bir zam seçeneğinin değerlendirildiği de konuşulan formüller arasında.

Peki 2026'da poşet fiyatları ne olacak?

Bakanlık marketlerin talebi ve ekonomik göstergeleri dikkate alarak çalışma yapacak. Nihai öneri Bakan Murat Kurum’a sunulacak ve 2026 yılında poşet ücretine ilişkin son kararın bu süreç sonunda verilecek.

